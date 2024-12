Charo Vázquez gana el viaje a Eurodisney de la campaña comercial de noviembre en A Pobra

La campaña comercial de noviembre en A Pobra, que contó con la participación de medio centenar de establecimientos muy heterogéneos -tiendas de ropa y de alimentación, negocios de servicio, salones de beleza, ...-, llegó a su fin y en la mañana de ayer se llevó a cabo la extracción por parte de una mano inocente del boleto premiado con el viaje a Eurodisney que se sorteaba, y que fue a parar a manos de Charo Vázquez, y que pondrá rumbo a esa parte de Francia junto con otras tres personas.

"Quixemos poñer en marcha esta iniciativa coa que dinamiza-la economía da nosa localidade nunha época de menor fluxo como é o mes de novembro. E, como antesala á época do Nadal, decidimos sortear unha

viaxe a Eurodisney entre as compras durante esas datas co afán de animar a mercar na Pobra", declaró la concejala delegada del departamento pobrense de Promoción Económica, Amparo Cerecedo.

Mención de honor

Por otro lado, el colegio plurilingüe Pilar Maestú Sierra, de A Pobra, obtuvo una mención de honor en la categoría de centros de Educación Primaria en el II Premio ConVivimos, a favor de la convivencia y el bienestar en las aulas, una medida del plan contra el acoso y ciberacoso de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional.