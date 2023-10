Cierra de nuevo el parque de Bomberos de Boiro al averiarse el vehículo de rescate en una intervención

La delicada situación en la que se encuentran los parques comarcales de Bomberos y que está provocando que tengan que cerrar sus puertas suma nuevos episodios. Después de que desde las nueve de la mañana del viernes y durante las 24 horas siguientes tuvieran que cerrar sus puertas las instalaciones en el lugar de Xarás (Ribeira) del Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña debido a que no contaba con el personal suficiente para prestar los servicios mínimos, debido a que uno de los dos integrantes de la dotación de guardia se encuentra de baja y no fue sustituido. De ese modo, el bombero de dicho parque se trasladó al de Boiro con el camión autoescalera para seguir trabajando.

En la jornada de hoy, en torno a las dos de de la tarde, tuvo que cerrar sus puertas el parque comarcal de Bomberos boirense, pero en esta ocasión no se debió a falta de personal, pues contaba con sus tres efectivos de guardia, sino que fue debido a una avería del vehículo de rescate después de realizar sendas intervenciones en Porto do Son y Noia, con lo que no era apto para su uso. Cabe recordar que desde los sindicatos ya advirtieron de que los vehículos de los parques de Bomberos tienen dos décadas de antigüedad y que precisan su renovación, pues sufren numerosas averías y pasan casi más tiempo en los talleres que el que están disponibles para las intervenciones.

De ese modo, el parque de Boiro cerró sus puertas a partir de ese momento y sus profesionales de servicio se trasladaron a las instalaciones de Ribeira, colaborando en las incidencias que se registraron en relación con el temporal de lluvia y viento. Se desconoce si dichas instalaciones podrán volver a abrir sus puertas en las próximas horas, aunqeu todo apunta que no será posible teniendo en cuenta que es fin de semana y los talleres están cerrados, por lo que habrá que aguradar al lunes a que vuelvan a abrir para ver la posibilidad de arreglar el problema que tiene, desconociéndose el tiempo que será necesario invertir en la reparación.