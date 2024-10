El cierre de dos de las tres oficinas de turismo de Ribeira lastra el balance de sus visitas en 2024

A falta de que desde la Xunta de Galicia se hagan públicos los datos de visitantes que hasta el pasado 30 de sepotiembre ha recibido el parque natural del Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán -extraoficialmente, se indica que las cifras no difieren en exceso respecto al año pasado-, tradicionalmente es ese espacio de Ribeira que, a lo largo del año, pero especialmente con la llegada del buen tiempo, recibe a un mayor número de personas, que acuden directamente a la duna móvil, pero tqambién a través de su previo paso por la Casa da Costa o Cielga. La mayoría de las personas manifiestan irse muy decepcionados al no poder ver la duna de cerca o, incluso, pisarla. Tal es así, que incluso expresan su intención de no volver en el futuro, pero también palntean a la Administración autonómica gallega que no todo debe ser prohibir o sancionar, y le sugieren que se permita acceder a ella de una manera controlada y sin masificaciones.