La CIG llevará ante la junta de personal docente los problemas en los colegios de Rianxo y Artes

La CIG-Ensino ha anunciado que presentará los “problemas” de los centros rianxeiros y el CEIP de Artes ante las juntas de personal docente provinciales con las jefaturas de Inspección de la Consellería de Educación. El sindicato denuncia “manipulación informativa” por parte de la Xunta, así como “recortes e falta de iniciativa na mellora do ensino público, especialmente no que atinxe á atención á diversidade e nas condicións de traballo do profesorado”.



En total, la CIG explica que las deficiencias se extienden el 375 centros de la comunidad, “un número inédito ata agora”: “Nestes centros non se aplicou ningunha das cuestión comprometidas no acordo, como o cómputo de alumnado repetidor dentro da ratio máxima da aula ou o cómputo como dobre ou triple daquel con trastornos de conduta, con discapacidade ou con dependencia e, desde logo, non se produciu ningunha redución do sobrecargado horario lectivo do profesorado, que neste curso empeora pola redución de docentes aplicada pola Consellaría”, señalan desde el sindicato en referencia al documento rubricado con la Xunta por CC.OO., UGT y Anpe. Una situación, de no cumplirse los ratios fijados que ya han lamentado desde las ANPA de algunos de los centros barbanzanos, especialmente en Rianxo.



Así, CIG-Ensino anuncia que exigirá explicaciones sobre “os recortes en centos de centros educativos” y expondrá los “problemas” que los docentes y padres demandan solución en diferentes centros. En el caso de Arousa, el listado de centros sobre los cuales interrogará la CIG-Ensino a la dirección territorial está conformado por el CEIP Afonso Daniel Rodríguez Castelao, CEIP Ana María Diéguez, CEP Brea Segade y CRA, en Rianxo, el CEIP de Artes, en Ribeira; el CEIP As Bizocas, en O Grove; y el CEP Xesús Ferro Couselo, en Valga.