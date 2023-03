La CIG teme que se dejaron de realizar limpiezas en profundidad en el Hospital do Barbanza

Los delegados de la CIG en el Hospital do Barbanza expresaron su temor a que se dejaron de realizar limpiezas en profundidad en dichas instalaciones sanitarias. Su portavoz, Marián Rodríguez, indicó que esa situación es consecuencia de cuando el Sergas privatiza los servicios y prioriza las ofertas económicas más bajas “cando está claro que é incompatible co feito de manter o servizo tal e como estaba, pois elixir ás empresas en función de que sexa o orzamento máis baixo xa que, en consecuencia, non se pode prestar o servizo”. Así lo señaló en la concentración en apoyo a la trabajadora del servicio de limpieza despedida por la concesionaria, “aducindo motivos de perdas económicas”. Precisó que se trata de la encargada, y que la decisión de prescindir de ella se debió a que era quien suponía mayor gasto, al ser la que más cobraba por cargo y antigüedad, pues estuvo trabajando desde que abrió sus puertas hace 25 años.



Rodríguez indicó que desde la CIG vienen indicando “desde que estaba a anterior subcontrata que o persoal é insuficiente” y que por ello teme que se dejaron de hacer limpiezas en profundidad, y que el despido de la referida trabajadora va a repercutir negativamente en el tipo de atención. “Os estudos demostraron no Reino Unido que cando se privatiza a limpeza dos hospitais aumenta o número de falecementos nesas instalacións. Un servizo de limpieza axeitado e cos profesionais e cos materiais que se necesitan hai que pagalo, e sen eles a situación nos hospitais empeora e eso é o que estamos vendo”.

Su compañero José Manuel Sanmiguel indicó que en las últimas comisiones de centro le pidieron a la Xerencia del Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza que les facilitase un cronograma de las limpiezas en profundidad programadas, pero no se lo facilitó. "Esto xa non é só un problema da empresa, senón que é do Sergas, que terá que esixirlle a dita compañía que faga o traballo como se facía previamente e como se ten que facer, pero iso non se consegue collendo o orzamento máis baixo", puntualizó Sanmiguel.

Rodríguez añadió que también se está produciendo un hecho que nunca ocurriera en el complejo asistencial comarcal y que es que, algunas veces, los aseos están sin papel higiénico, ni tampoco hay toallas para secarse las manos “porque a orde é que non poden poñer un rollo novo ata que estea acabado o anterior, o que implica que hai algún momento no que non hai papel”, y que alguna vez que se reclamó la respuesta que se ofreció fue que no había papel en todo el hospital.

El responsable comarcal de la CIG en O Barbanza, Xan García, se refirió al despido de la engargada del servicio de limpieza, indicando que la empresa consecionaria "xustamente desde o primeiro mes que empezou a prestar o servizo, en setembro pasado, xa xustificou perdas económicas. Esto é un auténtico escándalo, sobre todo se temos en conta que a propia Xerencia da Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza informou negativamente sobre a oferta que presentou a empresa, que era un 10% máis baixa que o prezo medio do resto das licitadoras, e xa advertiu que no 2023 corríase o risco de facer crack ese negocio, nunca mellor dito, ese negocio", precisó. García dijo que ante esa situación, a la empresa adjudicataria "non se lle ocorre nada mellor que sacrificar un posto de traballo sen ter en conta as consecuencias particulares da persoa afectada, nin do seu entorno, e sen falalo con ninguén, sen ter unha entrevista coa representación sindical, nin nada semellante".

"Estamos ante o eterno problema das privatizacións. Ese é o negocio gordo destas empresas piratas que están aproveitando os recursos públicos para facer o seu negocio e eso non o vamos a consentir. Por iso, denunciamos publicamente este atraco e mostrando a nosa solidariedade e apoio a compañeira Olga despois de tantos anos", dijo Xan García, quien se comprometió a que la CIG estará siempre con los trabajadores y que se mantendrá vigilante ante este tipo de situaciones. "E instamos a que o Sergas reflexione e poña as cousas no seu sitio, porque esto non se pode tolerar", dijo el responsable comarcal del sindicato nacionalista, que también consideró que "todo apunta a que a que este despido estaba premeditado desde hai tempo, porque non é posible que desde o primeiro mes se declarasen perdas. E se as teñen, suxírolles que se vaian ou que fixeran os números como deberan e non coma o fixeron", concluyó García.