Cinco alumnos de los ciclos básico y medio del centro Divino Maestro de A Pobra harán sus prácticas en Madeira y Francia

El Centro de Formación Profesional "Divino Maestro" de A Pobra do Caramiñal, especializado en la familia de la Administración e Xestión, presentó ante la Comisión Europea un proyecto de corta duración para el programa Erasmus+ bajo el título “Escuela Rural Internacionalizada e Inclusiva", que tiene por objetivo facilitar nuevas oportunidades al alumnado, concretamente para la realización de las prácticas no laborables en otros países de la Unión Europea. Con este acción de internacionalización, el centro pretende "alinear os seus obxectivos cos da escola europea, concretamente no relativo a converter Erasmus+ en dinamizador do centro, proxectar unha imaxe de calidade, mellorar a calidade da formación, ofrecer mellores oportunidades ao alumnado e profundizar nos Obxectivos de Desenvolvemento Sostibles, especialmente no relativo á escola ecolóxica, inclusiva e non discriminativa", indicó la directora en funciones, Noemí Calderón, quien se refirió a dicho programa como “unha oportunidade para mellorar as competencias persoais e profesionais do noso alumnado".

Calderón especificó que esta experiencia les permitirá a los estudiantes "achegarse a novas culturas, outras linguas e outras formas de traballo que, sen dúbida, lles resultará moi enriquecedora e favorecerá a súa emrpegabilidade futura”. El programa Erasmus+ va a permitir en este curso desplazar a tres alumnos a Francia y otras dos a Portugal. En el caso dle país galo será beneficiario el alumnado de ciclo medio en Xestión Administrativa y concretamente participarán Francisco Lojo, Rocío Aboy y Grace Tape, que realizarán sus prácticas en la ciudad de Sens, en la región de Borgoña, en el departamento de personal y comercio del Ayuntamiento de la misma localidad, y su estancia se prolongará desde comienzos de abril a finales de junio. En el caso de las movilidades a Portugal participará alumnado del ciclo básico en Servizos Administrativos, y concretamente participarán Melisa Rivas y Ainhoa Romano, quienes se desplazarán a la región de Madeira para trabajar en la Associação Académica de la Universidad de Madeira, ubicada en la capital de la isla, Funchal. En este caso, su formación práctica se extenderá desde el 5 de abril al 16 de mayo.

Dado que la totalidad del alumnado que va a realizar sus prácticas no laborables en el extranjero es menor de edad, será el profesorado del centro de FP el que los acompañe en los viajes de ida, para apoyarlos y realizar las presentaciones en las correspondientes empresas. A Francia se desplazarán el profesor Quique Domínguez y a Madeira lo hará la docente Jéssica García. Asimismo, durante la estancia, el alumnado continuará su formación lingüística en el idioma local y que se está desarrollando a través de la plataforma de formación online de la Comisión Europea, la EU Academy. La directora en funciones del "Divino Maestro" apuntó que este curso también "estamos executando mobilidades formativas de profesorado no ámbito de Erasmus+. Concretamente, dous profesores do noso centro se desprazarán a Suecia para aprender sobre metodoloxías didácticas activas e, así mesmo, dous profesores doutros centros europeos serán convidados ao noso para que poidamos coñecer proxectos innovadores no ámbito educativo da Formación Profesional".