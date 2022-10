Cincuenta grabados de Poldras, Goya y Dalí muestran “os caprichos espidos” en el Museo de Artes do Gravado

El Museo de Artes do Gravado alberga desde última hora de la tarde de este viernes una nueva exposición bajo el título “Os caprichos espidos”, compuesta por medio centenar de obras de XoséPoldras, Francisco de Goya y Salvador Dalí. Diez de ellas son dibujos de grafito sobre papel, otras diez son linografías y una decena de dibujos digitales del artista coruñés de 53 años, que forman parte de una colección que combina una parte artística, de creación original y otra divulgativa, referida a la carpeta de los conocidos grabados del pintor natural de Fuendetodos (Zaragoza). Además se exhiben diez grabados originales este último y que son una edición de la Exposición de Sevilla de 1929, y diez heliograbados de Salvador Dalí, 1977, y que son fondos do Museo do Gravado.





El acto contó con la participación del propio XoséPoldras, así como de la primera teniente de alcalde de Ribeira, Mariola Sampedro, del secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, del director del propio museo, Pastor Rodríguez, y del comisario de la exposición, Carlos Bernárdez. Tanto en la apertura como el cierre del acto, fue Cecilia Rodríguez, hija de XoséPoldras, la que se encargó de la animación musical con la interpretación al violín de sendas piezas de Johann Sebastian Bach y Georg PhilippTelemann para deleite de asistentes al evento.





La exposición “Os caprichos espidos” podrá visitarse hasta el 14 de diciembre. En otras dos salas del mismo museo se exhibe una muestra con los trabajos premiados y unas selección de 40 finalistas del Premio Atlante de Gravado y la colección de estampas japonesas “Ukiyo-e”, propiedad del profesor Daniel Buján.