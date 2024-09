Sin clase en el Brea Segade de Rianxo: Las familias se plantan ante la falta de profesores de refuerzo

Las familias del colegio Xosé María Brea Segade, de Taragoña, se plantaron ante la falta de noticias de la Consellería de Educación. Reclaman el desdoble del aula de Tercero de Primaria y más profesores de apoyo, una reclamación que se da en el resto de centros educativos del municipio de Rianxo y, en general, en buena parte de O Barbanza.



La zona norte de Arousa inició un curso escolar movido, con concentraciones en Boiro y en Rianxo. Los padres del Brea Segade llevan semanas reclamando que se atiendan las necesidades especiales d elos niños, ya que no tienen profesor completo de Audición e Linguaxe ni de Pedagoxía Terapéutica, pese a que hay 18 escolares con necesidades terapéuticas.

Esta mañana acudieron al centro solo para visibilizar la protesta. Lo hicieron vestidos de azul, símbolo de concienciación con las personas con trastornos del espectro autista, pero la mayor parte de los niños no entraron a las aulas. De hecho, de 102 solo lo hicieron tres y no porque dichas familias no estén de acuerdo con la protesta sino, simplemente, por motivos de conciliación.

Inclusión "real"

"Podemos falar dun cen por cen de éxito", explican desde la ANPA. De hecho, seguirán sin llevar a los niños a clase hasta que hagan caso a sus demandas. Por el momento, no parece que la adminsitración vaya por el camino deseado por los padres, ya que ayer laes comunicaron que la profesora AL que tenían dos días ahora va a tener que priorizar a los niños que atiende y solo será para casos extremadamente graves.

No solo en Rianxo, sino en buena parte de O Barbanza existe la sensación entre las familias de que hay poca atención a la inclusión real en las aulas. En Boiro, los padres y madres del IES A Cachada y los centros adscritos (Cabo de Cruz, Santa Baia, Cespón y A Banqueiro) se concentraron vestidos de negro, en representación del luto por la educación pública. En estos colegios e institutos, pasaron de tres a un profesor de apoyo, pese a que existen 102 alumnos con necesidades especiales.