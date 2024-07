Clausurado en Ribeira un seminario de verano de la USC sobre desafíos y fronteras de la lengua gallega en el siglo XXI

El Museo de Artes do Gravado albergó a mediados de esta semana la clausura de curso “O galego no século XXI. Desafíos e fronteiras” de la Universiade de Verán de la USC en Ribeira. En el acto que, además de la asistencia de su alumnado y profesorado, contó con la participación de su director, académico y catedrático da USC, Xosé Luis Regueira, así como filólogos, investigadores y el alcalde, Luis Pérez, tuvo a Pastor Rodríguez, director do museo, como anfitrión y fue él quien condujo a los asistentes al preestreno de la exposición “Os Homes por Castelao” de Roberto Taboada, que será inaugurada oficialmente a partir de las ocho de esta tarde con la participación del director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, y también recorrieron la muestra “Os traballos de Hércules”.

Regueira afirmó que “estamos encantados de facer estos cursos en Ribeira, onde houbo alumnado moi diverso en canto a franxas de idade e a dispersión xeográfica do Barbanza”, precisando que ha servido para generar una reflexión y no tratar únicamente los problemas en abstracto, sino situarlos en el contexto social, cultural y geografico de Ribeira”. Pérez Barral agradeció a la Universidade de Santiago de Compostela y al profesorado su implicación para que la capital barbanzana albergase de impartición de un curso de verano de lengua gallega. “Ademais dos cursos senior para maiores, estamos traballando para ampliar a oferta académica no noso concello, que forme parte da rede de poblacións académicas da USC”.

Desde el Ejecutivo local de Ribeira indicaron que la ciudad aspira a contar con más cursos y cooperación con la universidad en un afán descentralizador para que la formación amplie su radio de acción. El primer edil ribeirense dijo que este curso, más allá de generar debates y reflexiones, "permitiu que preto dun cento de persoas estiveran durante varios días consumindo nos negocios da localidade e coñecendo os espazos emblemáticos do municipio como é o caso de Sálvora, a lonxa, o centro urbano ou o museo do Gravado".