El Club de Remo Puebla ya trabaja para retomar su actividad tras el voraz incendio en sus instalaciones

Con las cenizas todavía humeando en las instalaciones del Club de Remo Puebla en torno a la medianoche del domingo al lunes después del voraz incendio registrado un par de horas antes, los directivos de la entidad ya empezaron a trabajar en su resurgir. Entre lamentos, lágrimas, gritos de dolor, expresiones como que “Os Reis Magos nos trouxeron carbón” y muestras de impotencia de los componentes del club, desde los que son historia viva de sus más de 45 años de existencia hasta los que se incorporaron más recientemente, allí estaba el equipo encabezado por su presidente, Emilio Dieste, junto a Manuel Docarmo, Andrés Fernández y otros directivos para “empezar de cero”. A última hora de la mañana de ayer ya se reunieron para ratificar sus intenciones expresadas en la noche del domingo de retomar cuanto antes sea posible la actividad de sus 150 remeros y puedan volver a los entrenamientos.



Andrés Fernández, expresidente, secretario y directivo del club, indicó que acordaron hacer una solicitud de presupuestos para conseguir la adquisición de embarcaciones, material deportivo y equipamientos que tienen que renovar, pues los 28 barcos de remo que tenían, entre las que se encontraban tres traineras, cuatro trainerillas, doce bateles y otras tres neumáticas, así como 300 remos, han quedado inservibles, que junto con otro equipamiento suman un valor de medio millón de euros, que se han perdido, pues sólo se salvó un pañol de 8 metros cuadrados. Ante esa grave tesitura, el Club de Remo Puebla está recibiendo multitud de muestras de solidaridad, que animan a sus responsables a seguir tirando para adelante.



También les están llegando compromisos por parte de diferentes administraciones, como el Ayuntamiento pobrense, “que nos transmitiu o a súa axuda para que poidamos ir arrancando”, y de la Diputación de A Coruña, institución de la que ayer se desplazó su diputado de Deportes, Antonio Leira, hasta la calcinada sede del club para comprobar el alcance de los daños en la nave, que previsiblemente será demolida debido a que se cree que su estructura ha quedado seriamente afectada. El representante de la institución provincial incluso dio a conocer a los representantes del club que estudiarán las opciones de elevar el importe de la aportación prevista y aprobada para ampliar su sede por importe de 300.000 euros y así contribuir a la reconstrucción del inmueble que hace unas 3 décadas levantó el Ayuntamiento de A Pobra.



“Arroupados”

Además, Fernández indicó que son sabedores de que la Xunta de Galicia ya es conocedora del problema que tienen a causa del incendio y anunció que estos días contactarán con sus responsables para dar los pasos pertinentes. “Por aí nos estamos sentindo arroupados. Estamos moi satisfeitos polas mostras de solidariedade para nós e os nosos 150 remeiros, xa non só polas chamadas de teléfono e mensaxes por diferentes vías, senón tamén pola presenza de xente pasando na noite do domingo e hoxe polo clube. O que estivemos vendo e sentido nesas horas con esa xente ao noso arredor nos enche de forzas para seguir”, dijo el expresidente.

La entidad solicitará varios presupuestos para renovar sus equipamientos, para que los fabriquen, y tenerlos en abril

Andrés Fernández agregó que, con la mejor voluntad del mundo, desde clubes de remo de O Barbanza como el Náutico de Ribeira, de Cabo de Cruz y de Rianxo, así como de otros del resto de Galicia e incluso del País Vasco, les están llegando sus ofrecimientos de material deportivo, embarcaciones e, incluso, instalaciones para que pueda retomar su actividad lo antes posible. “Nos vemos desbordados pola cantidade de ofrecementos que estamos a ter e esperemos que fructifiquen e con toda seguridade poidamos estar adestrando en días”, subrayó.

Directivos de la entidad deportiva mantuvieron una reunión para adoptar las medidas más inmediatas para seguir funcionando I Chechu Río



En relación a posibles plazos para tratar que todo vuelva a la normalidad, Andrés Fernández declaró que “non é algo que aínda non nos podamos marcar, pero dende logo que, se todo vai ven, só dependemos de contar cunha nave onde poder gardar eses barcos e o material que os clubes nos ofrecen de prestado pois, polo de agora, non temos onde metelos. No momento en que teñamos unha nave para poder gardar eses barcos será cando poidan ir formalizándose eses ofrecementos que temos”, dijo.

Tranquilidad

En la reunión mantenida, que se prolongó por espacio de un par de horas, no les dio tiempo a abordar la forma en que financiarán todo lo que tienen previsto hacer para retomar la actividad, pues en este momento no es una prioridad. Temos a tranquilidade e a certeza de que, pese á destrución do incendio, todo está ben encamiñado ao poder contar con barcos de préstamo, tanto traíñas, bateis como trainerillas, para regresar á actividade”. Respecto a la solicitud de presupuestos para hacer los encargos para reponer todo el material que fue pasto de las llamas, pues precisó que lo tienen que hacer cuanto antes pues al tratarse de material nuevo aún tardarán en fabricarlo, y esperan tener los bateles nuevos y competitivos, que sean propios del club y no prestados, para afrontar las pruebas oficiales, tanto autonómicas como nacionales que afrontarán a partir de abril. “O que nos preocupan son os prazos de entrega, pois unha traíña non se fai dun día para outro”, dijo.



Desde el Club de Remo Puebla indicaron que a partir de que ya cuenten con el material, que esperan que les llegue en plazo, “xa iremos vendo as campañas que vamos a facer de captación de fondos e que están por definir tanto por parte de particulares, de empresas e administracións”. Fernández declaró que “logo haberá que ir vendo como responde cada un nesa recollida de axuda”. En ese sentido, este directivo apuntó que “se logo hai que meterse nun crédito ou calquera outra vía de financiación, a directiva non vai escatimar en recursos nin en gastos para retomar a actividade xa, porque é vital”.



Fondos

Andrés Fernández manifestó que “logo xa haberá que ir vendo como van respondendo os particulares, as empresas e as administracións e os fondos que somos capaces de recadar. E se hai que solicitar un préstamo, pedirase”. “Desde o primeiro momento temos claro que non imos tirar a toalla. Agora hai que materializar todo o que se ve e nos chega”. “Nós tiñamos claro que o camiño é este. Imos tentar estar este próximo domingo, 12 de xaneiro, na travesía de traíñas que se diputará en Bueu. É difícil, pero ese é o noso obxectivo. E se non se pode, non iremos e non vai pasar nada. Pero, insisto en que a nosa finalidade é que se podemos estar xa, farémolo”, declaró el secretario del club, quien agregó que también van a tratar que el fin de semana posterior, del 18 y 19 se pueda disputar la regata prevista en A Pobra, “pois o que perseguimos é que non se pare a actividade do clube”.

Clubes de la zona, del resto de Galicia e incluso del País Vasco ya se ofrecieron para prestarle material, instalaciones y embarcaciones



En la misma noche del incendio, miembros del Club de Remo Puebla comentaron que esa misma mañana aprobaron en una asamblea de socios —la entidad cuenta con unos 250— la compra de una cuarta trainera, que tiene un coste que ronda los 50.000 euros, pero que tras lo ocurrido ya no se convierte en una prioridad. También ha trascendido que el alcalde pobrense, José Carlos Vidal, tenía previsto reunirse dentro de unos días con representantes de Portos de Galicia para abordar la transferencia de la fachada marítima, en la que se sitúa la sede de dicho club, para que pase a ser titularidad municipal, pero esa cuestión pasa ahora a un segundo plano, pues ahora lo prioritario e inmediato es que tengan un lugar donde entrenar.



Por su parte, la Guardia Civil acordonó la zona a la espera de realizar por parte de sus especialistas en este tipo de suceso una investigación de las causas del incendio, que por ahora son una incógnita. Esta circunstancia impidió que ayer pudieran acceder al interior de la nave los efectivos de la dotación de guardia dle parque de Bomberos de Ribeira para hacer comprobaciones, que tuvieroin que limitarse a lo que se les permitíoa desde el exterior, mirando a través de los critales de las ventanas que rompieron debido a la elevada carga de temperartura que generaron als devastadoras llamas.