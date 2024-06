Los cócteles molotov arrojados contra el chiringuito de la playa de O Vilar pudieron causar una gran catástrofe

El acto vandálico registrado en la madrugada del jueves consistente en arrojar varios cócteles molotov en la parte posterior del chiringuito de la playa de O Vilar pudo haber acabado en una gran tragedia o catástrofe ya no sólo para el establecimiento hostelero y de restauración, sino también, de una manera especial, para el parque natural del Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán. El responsable del local y sus empleados expresaron su preocupación sobre lo ocurrido y hablaban de que lo peor de lo ocurrido era el “daño psicológico”. Tratan de recomponerse y esperan que no les pase factura y tener un buen verano como ya estaba empezando a ser, pero afirman que “o susto o temos no corpo e eso non hai quen nolo quite”, dijo el dueño, Francisco Iglesias, que ayer presentó la denuncia en la comisaría ribeirense del Cuerpo Nacional de Policía, que ya investiga la autoría de esos hechos, tras la recogida de pruebas, indicios y huellas, tal y como ya se informó.



Fuentes de las fuerzas de seguridad indicaron que los artefactos incendiarios utilizados eran “muy rudimentarios” y se está a la espera de que se determine su composición concreta, pero el jueves ya se apuntaba que por los indicios que se encontraron en el lugar todo hacía suponer que el contenido de los frascos de cristal podría ser aceite hidráulico o algo similar, pues su olor era característico. Además, en un primer momento se apuntó que ser trataba de dos cócteles molotov y que se habían producido tres impactos -se creía que uno de los lanzamientos había sido frustrado-, pero la minuciosa inspección realizada por la unidad científica permitió determinar que, finalmente, se trataba de tres artefactos incendiarios los que causaron algunos daños y un pequeño incendio, que se cree que se apagó por si mismo.



Respecto a este último, el propietario del chiringuito de la playa de O Vilar, aún con la angustia de lo ocurrido, a lo que no logra encontrar explicación, ni tampoco de las causas que pudieron motivarlo, declaró que ese acto vandálico pudo haber causado daños mayores si llega a alcanzar productos inflamables que hay en las proximidades del sitio en el que se arrojó alguno de los cócteles molotov y donde se encendieron llamas y apareció algo quemado. Precisó que esos daños pudieron ser tanto la destrucción del negocio hostelero y de restauración, como en su entorno, que es un espacio protegido. Igualmente, precisó que, al producirse ese ataque en un parque natural, como Corrubedo, que atesora un gran valor, se pudieron ver afectados sus ecosistemas y sufrir daños irreparables, al igual que si se incendia el chiringuito o acaba volando todo por los aires.