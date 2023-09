La Cofradía da Dorna dona 3.000 euros de su fondo de emergencia social a ICE Renovación

La Real e Ilustre Cofradía da Dorna hizo entrega este mediodía de la cantidad de 3.000 euros procedentes de su fondo de emergencia social dorneiro a ICE Renovación. Fue su presidenta, Sara Sevilla, acompañada de otros directivos de dicha asociación cultural de Ribeira, la que puso ese importe de dinero en manos del pastor de la entidad receptora, Jonathan Figueirido, en un acto que tuvo lugar en la sede de ICE Renovación en la Rúa Cervantes y en el que estuvo arropado por un buen número de sus voluntarios.

Sara Sevilla explicó que debido a que el año pasado y en 2023 no se había hecho entrega del dinero que había en el fondo benéfico social de la Cofradía da Dorna al no surgir la posibilidad de dárselo a alguien, fue entonces cuando mantuvieron una reunión con varias asociaciones y entidades y estuvieron mirando y conociendo sus diferentes proyectos "e o que máis nos gustou foi o que leva a cabo Jonathan con ICE Renovación". Detalló que dicha organización necesitaba financiación para hacer unas duchas que ofrecérselas a la gente para que pueda cuidar su higiene personal ya que no tienen donde hacerlo. "Cremos que onde mellor estarán empregados estes cartos é con eles, para que podan levar a cabo o seu proxecto", subrayó la presidenta de la Cofradía da Dorna.

Sevilla recordó que este fondo de emergencia social dorneiro recupera los orígenes de la Festa da Dorna, que empezó regalándole una dorna a personas que la necesitaban, y se les obsequiaba con "esa ferramenta para traballar". Sin embargo, precisó que en la actualidad ya no se lleva eso, pues no es lo mismo que en los orígenes de la asociación, "pero si que queremos seguir tendo ese espíritu e esa maneira de continuar levando as nosas orixes e o facemos desta maneira, fomentando o fin solidario co que naceu esta festa".

Atención de necesidades

Por su parte, Jonathan Figueirido quiso agradecer esta donación por parte de la Cofradía da Dorna, precisando que "nun momento no que a sociedade é máis independente e cada un vai ao seu, todavía hai xente xenerosa, solidaria e que se preocupa das necesidades que hai ao seu redor". Seguidamente, indicó que ICE Renovación lleva varios años trabajando en la ayuda a las familias con necesidades y en riesgo de exclusión, pero que también tienen una segunda actividad con el centro de emergencia, en el que prestan los servicios de comedor, con comidas calientes solidarias, con el apoyo del Ayuntamiento de Ribeira, y cenas frías solidarias que se sufragan con fondos propios de su entidad. Igualmente, señaló que tienen una lavandería solidaria, y que les faltaba por atender las necesidades de higiene personal, por lo que "estes cartos van destinados ao 100% á construcción dunhas duchas, que estarán preparadas para persoas con mobilidade reducida, e tamén as instalacións dunha perruquería, para a cal xa temos algunhas cousas".

Figueirido manifestó que con la donación que les acaba de hacer la Real e Ilustre Cofradía da Dorna van a cubrir prácticamente la totalidad de la inversión necesaria para contar con esos servicios". Y agregó que más allá del valor de la cantidad de dinero que les ha donado, que dijo que es muy importante, "me gustaría destacar ese sentimento de solidaridade, que para nós ten un valor increible, porque somos parte dunha mesma sociedade e é necesario sementar entre a xente esa solidaridade e xenerosidade". El padre de ICE Renovación anunció que, si todo va según lo esperado, antes de finalizar este año estará rematada la construcción de las duchas, pues el proyecto ya cuenta con la aprobación del Ayuntamiento ribeirense y sólo falta la ejecución por parte de la empresa constructora "que estaba esperando a que puideramos garantir o pago da inversión a realizar, e agora xa lle podemos dicir que está todo respaldado", concluyó.