La Cofradía de Aguiño celebrará el 19 de octubre su centenario con un homenaje a sus seis socios vivos más antiguos

José Fernández Gude, Manuel Sampedro Rey, Gerardo Santamaría Olveira, Josefa Ramos Hermo, María Isabel Abraldes Regueira y Ramona Irene Álvarez recibirán el próximo sábado, 19 de octubre, en el salón de actos de la Casa do Mar aguiñense, un reconocimiento con motivo de la conmemoración del centenario de la constitución de la Cofradía de Pescadores de Carreira-Aguiño, y a la que está previsto que asista el conselleiro do Mar, Alfonso Villares. Se trata de los seis socios vivos con mayor antigüedad de dicho pósito, a los que se les hará entrega de un diploma, y ese homenaje que se les tributará será en representación de todos los socios de la entidad marinera.



Así lo dio a conocer ayer su patrón mayor, José Antonio Santamaría, quien agradeció la colaboración de la Consellería do Mar y del Ayuntamiento de Ribeira en este evento, que se desarrollará a continuación del descubrimiento de una placa conmemorativa, que se ha programado para las cinco de la tarde de ese día, y que tendrá lugar en la puerta de la sede de la cofradía situada en las inmediaciones del puerto de Aguiño. Junto al máximo representante del cabildo estuvo Ciprián Rivas, director del seminario que se desarrollará en el transcurso de la mañana del 19 de octubre y que versará sobre las cofradías de pescadores como modelo para un ordenamiento de la pesca en la Galicia del siglo XXI.



Rivas indicó que tras la inauguración de esa jornada prevista para las diez de la mañana será Daniel Bravo Cores quien ofrecerá una lección magistral sobre los pósitos y las cofradías de pescadores como sistemas de desarrollo de las localidades costera, poniendo a la de Aguiño como modelo. A partir de las doce menos cuatro de la mañana tendrá lugar un relatorio, que correrá a cargo del director xeral de Pesca, Antonio Basanta Fernández, mientras el presidente de la Federación Nacional de Cofradías dará una ponencia que versará sobre el futuro de las cofradías de pescadores de España en la Europa actual, y a las 12.45 horas habrá una charla-coloquio con los participantes en el seminario y con la que será clausurado.



Su director indicó que en 2015 había el mismo número de cofradías y de lonjas que el año pasado, 214 y 133, respectivamente, pero que antes estaban representadas 10.000 embarcaciones y ocho años después se redujo a 7.318, lo que tuvo como consecuencia que la bajada en la facturación, que pasó de 425 a 364 millones de euros. “Esto é obxecto de estudo e tendo en conta que as confrarías levan instauradas hai 9 séculos, con máis razón aínda”, precisó Ciprián Rivas, quien indicó que en Europa no está reconocida la figura de las cofradías, “ás que hai que poñer en valor e todo iso da lugar á celebración deste seminario que ofrecerá unha visión histórica de como naceron”.