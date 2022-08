El colegio de Palmeira tendrá un PT y una aula de Primaria menos y el BNG los reclamará en el Parlamento

Tras conocerse la reducción de un aula en segundo de Primaria y de un profesor de Pedagoxía Terapéutica (PT) en el colegio de Palmeira, que se suma a la supresión de dos unidades de Infantil del curso pasado, así como de una nueva supresión en el profesorado del IES Nº1 de Ribeira, el BNG anunció que registrará iniciativas en el Parlamento y en el Concello ribeirense para exigir al Ejecutivo gallego que rectifique “a súa intención de seguir desmantelando o Ensino público” con decisiones unilaterales. La diputada Rosana Pérez recriminó la aplicación de recortes por considerar que va a perjudicar la atención al alumnado, sobre todo a aquel que presenta algún tipo de necesidad educativa específica diagnosticada, que no podrá ser atendido como precisa al no haber suficientes profesores de Audición e Linguaxe (AL) y Pedagoxía Terapéutica (PT).





“Non imos consentir que recorten na calidade educativa dos nosos mozos sabendo que se poden destinar os recursos e persoal suficientes” declaró Pérez Fernández, quien considera que recortar unidades educativas y profesorado especialista “está totalmente inxustificado” ya que, a su juicio, masificará aún más las aulas, disparará a proporción de alumnado por cada profesor, disminuirá al calidade educativa y agregó que supone “unha aberración pedagóxica que prexudicará ao alumnado que precisa máis apoio e atención”. Advirtió que esta decisión se adopta en verano para evitar las protestas, y cree que echa por tierra el trabajo de las direcciones, profesorado y la comunidad escolar en general, profesorado e pola comunidade escolar en general. Y criticó que decisiones como las adoptadas destruyen empleo y provocan distorsiones y problemas de funcionamiento en los centros educativos.





Por su parte, el portavoz del BNG en Ribeira, Luís Pérez, expresó su preocupación por lo que le está sucediendo a Palmeira, precisando que “estamos vendo como se deteriorou a atención médica coa falta do facultativo, vemos como se pechou a oficina bancaria sen que o Goberno local movese un dedo e tanto o ano pasado como este volven pechar aulas e reducir profesorado do colexio. O PP quere finiquitar os servizos públicos da parroquia”. Y critica que el alcalde “non está á altura”, ya que, señaló que sigue más pendiente de obedecer los dictados de su partido que de defender a los vecinos.





La ANPA afirma estar muy preocupada

La presidenta de la ANPA de Palmeira, Paz González Riobó, manifestó que los padres y madres están preocupados debido a que los recortes continúa, y que aunque los pueden parecer más moderados, a los progenitores les parecen más preocupantes ya que, precisó, se está hablando sobre todo de la pérdida o reducción de personal especializado en atender las necesidades muy especiales que tiene un alumnado muy determinado, que está diagnosticado, y que se va a ver perjudicado al no tener quien le ayude. "Esto repercute no resto do alumnado, xa que o especialista co que conta o centro ten que priorizar a súa labor ao non poder atender a todos", manifestó.





González Riobó hizo referencia a que la dirección de colegio palmeirense ha luchado desde que supo que iba a haber recortes en ese ámbito y que habló con la Consellería para que "reconsiderasen a sú decisión e recuasen, e só atenderon as súas demandas parcialmente". Pero, aclaró que los padres consideran que no es suficiente, ya que la dotación con la que contaba el colegio ya era muy inferior a las necesidades y que una nueva reducción del profesorado "vaia ir mermando cada vez máis a calidade educativa".





También dijo que su junta directiva envió un escrito a la Xefatura Territoria de Educación en A Coruña informando de su posición paa velar por la calidad de la educación de sus hijos, precisando que el 25% del alumnado está diagnosticado de diferentes trastornos y necesidades educativas, y que hay un número indeterminado de escolares que presenta alteraciones en el lenguaje y que precisan de atención y el equipo de Orientación del colegio de Palmeira "asume que non é capaz de darlle cobertura, polo que prioriza nos máis severos, tendo que buscar os pais esa axuda no exterior, posto que a Consellería non lle da esa cobertura", puntualizó la presidenta de la ANPA.





De igual modo, manifestó que continúan su lucha contra "o feito de ateigar as aulas" como consecuencia de la supresión de unidades en Eduicación Infantil y Primaria. "Reducíronse a matrículas e agora, índa que sone mal, cábenlles 25 alumnos en cada unha das dúa aulas de segundo de Primaria". en este sentido, dijo que la Consellería defiende que con ello cumplen con el maximo de ratio legal, pero subrayó que la realidad supone que esa no es una ratio maxima al no tener que cumprirlo como una obligación ni como una recomendación ni del Ministerio de Educación ni de nadie. "Os únicos que teñen que valorar cal é a ratio legal en cada aula son os mestres e o equipo directivo do colexio, para determianr cantos ten qeu haber en cada unidade e como se lle vaia a `prestar ese servizo aos nosos nenos para que aprendan, sexan educadods e reciban o que merecen, que é unha calidade educativa digna", concluyó Paz González.