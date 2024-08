Comenzó el festival de títeres tradicionales Titiriberia con el estreno de una producción en gallego y un vistoso pasacalles

El IX Festival de Títeres Tradicionais Titiriberia arrancó ayer en el auditorio municipal de Rianxo con la producción en gallego de “Baleazaleak” de la compañía vasco-nicaragüense Ostomila Títeres. Luego tuvo lugar una de las actividades más vistosas, el pasacalles inaugural, con Vai de Roda, los peces gigantes de Os Quinquilláns y los muñecos de Viravolta, que representaron escenas desde el auditorio hasta A Martela, pasando por Praza Castelao y Paseo da Ribeira. Y hubo una mesa redonda con Xesús Torres, Adolfo Ayuso y Comba Campoi, moderados por Montse Dopico, sobre el período de mayor esplendor del arte de los títeres, de finales del siglo XIX a comienzos del XX. Además, a última hora de la tarde, el auditorio rianxeiro acogi´´o el acto de inauguración de la exposición "Títeres históricos checos da Colección de Marie e Pavel Jiráskovi", que se podrá visitar hasta el próximo domingo, 18 de agosto,

La programación de Titiriberia continúa hoy, a partir de las once de la mañana con la compañía Ostomila Títeres que actuará en Campo Maneiro, en la parroquia de Taragoña, poniendo en escena su obra "Las aventuras del coyote y el conejo", que mezcla dos divertidas historias tradicionales nicaragüenses dramatizadas mediante el teatro tradicional de marionetas. Se trata de un proyecto de artes escénicas que fusiona muñecos, música y narración oral para profundizar en la identidad y los nexos de unión entre diferentes culturas. De 12.00 a 14.00 y de 20.00 a 22.00 horas se celebraran las primeras sesiones de "Xogo da Feira vella" de la mano de las compañías Viravolta y Pedras de Papel.

Con este espacio, que se situará en Campo de Arriba, Titiriberia propondrá la recreación de una feria tradicional en la villa, con una combinación de exhibición, elementos interactivos y propuestas escénicas, junto con una colección de antiguos juegos y atracciones de feria tradicionales. Así se podrán realizar entrenamiento de puntería con la rana y el pimpampún o un teatrito con títeres que habrá a disposición del público para su uso libre. Además acogerá una exposición de fotografías de títeres del fotógrafo arousano Manuel Silva Bisgue.

De 12.00 a 14.00 horas, la feira vieja de Titiriberia acogerá la actuación del histórico Grupo de Teatro Airiños, que el año pasado cumplió 90 años de vida, y que pondrá en escena números breves en los que se representarán "debates e sucedidos propios das feiras de antano", señalaron desde la organización, desde donde se precisó que se trata de un estreno en coproducción con el festival que se titula "Os casos da feira vella". En ese mismo horario y en Campo de Arriba, será la compañía gallega Xirapaus la que ofrecerá "Kinekito".

Esta iniciativa bebe de dúas fontes artesás para crear unha serie de autómatas pensados en recuperar un oficio antiguo y muy relacionado con el mundo de las marionetas. El titiritero Ero Vázquez, de Teatro Marionetas Trécola, y el juguetero Manuel Taboada Fernández, de A Chintofanería, unirán sus conocimientos y vivencias en una experiencia que combina la exposición de sus creaciones con una explicación ilustrada y dramatizada de estos aparatos, complementada con cuentos e interacciones con el público.

La programación de hoy también incluye el estreno de "De como chegou a Rianxo unha balea", obra de Os Quinquilláns y Vai de Roda que adapta un relato de Rafael Dieste. Esta pieza saldrá del Campo de Arriba a las ocho y media de la tarde e irá hasta el auditorio municipal. En este último escenario rematara la programación de este día con "Un hilo me liga a vos", de la compañía madrileña La Tartana y que se podrá presenciar a partir de las nueve y media de la noche. "Esta obra tece unha arañeira para mergullar ao público máis novo no apaixoante mundo dos mitos gregos. Para a aplacar as iras de Zeus, as moiras contarannos as historias de Teseo e o Minotauro, Ícaro e Dédalo e Aracne e Atenea", precisaron desde la organización.