Comienza con 20 alumnos el taller de empleo dual Tahume VIII que comparten Ribeira y Porto do Son

Este mediodía dio comienzo el taller de empleo dual Tahume VIII, que nuevamente promueven y comparten los concellos de Ribeira y Porto do Son, y en el que un total de 20 alumnos -15 mujeres y 5 hombres-, tendrán la oportunidad de estudiar, aprender, formarse durante doce meses pra estar estar preparados adecuadamente en dos especialidades que cuentan con una gran demanda de profesionales en el mercado de trabajo. El acto de apertura de esa acción formativo-laboral, contó con la participación de la alcaldesa en funciones ribeirense, Mariola Sampedro, y el concejal de Emprego sonense Manuel Dean. Además, estuvieron presentes los diez alumnos de la capital barbanzana y la decena restante son de la vecina localidad de O Son, además del director, Juan Manuel Pazos, los docentes Irene Fajardo (cocina y pastelería) y Francisco Antonio Muñiz (redes), la tutora Asunción Piñeiro y la administrativa Elena Fernández, se remarcó que los participantes en este obradoiro tienen una "oportunidade única" de formarse, cobrar un salario y "ter moitas opcións para a súa inserción en dous sectores que contan con moita demanda de traballadores e que será importante profesionalizar ambos", dijo la concejala de Ribeira.





Concretamente, se impartirán las especialidades de Operaciones básicas de cocina y pastelería, al que asistirán 12 de los alumnos en clases que se impartirán en la Escola Municipal de Hostalería de Ribeira, y de Confección y montaje de artes y aparejos de pesca, que contará con ocho alumnos y que desarrollará su actividad docente en el vivero de empresas de Porto do Son. Sampedro manifestó que actualmente hay pocos rederos y no está garantizado el relevo generacional, "polo que o traballo vai estar prácticamente asegurado"; mientras que en el caso de la hostelería y restauración "sempre vemos que hay moita falta de persoal preparado, polo que traballo non vai faltar, subrayó la alcaldesa en funciones ribeirense. Sampedro detalló que los participantes en el módulo de cocina y pastelería realizarán talleres, degustaciones y participarán en eventos y programas propios del Concello, como es el caso de los "almorzos solidarios", mientras que en la especialidad relacionada con las redes tendrán un programa social.