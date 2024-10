La comisaría de Ribeira condecora a tres de sus efectivos y hace un reconocimiento especial a la colaboración de la Policía Local

Diego Amaya, que en apenas un par de meses cumplirá cuatro años al mando de la comisaría de la capital barbanzana, declaró que ha podido ser testigo, además del "profundo afecto" que tiene la ciudadanía ribeirense hacia su Policía, de los "cambios para mejor" que ha experimentado, ya no sólo con su traslado a las nuevas dependencias en la Avenida das Airós, en la zona de O Touro-Fontán y la dotación de vehículos modernos de los que dispone, "sino también por las incorporaciones en la plantilla con una mayor formación y especialización". En este sentido, refirió el incremento de su número de efectivos en las últimas cuatro convocatorias, por lo que agradeció a la Administración la oferta de plazas realizada dentro de su catálogo de puestos de trabajo -de su ampliación dijo que es un asunto complejo, que depende de varios ministerios y factores que en su mayoría son ajenos "a los que estamos aquí", pero que "aún así, tenemos una ocupación del 88,2% del catálogo, cifra en consonancia con el resto de plantillas de la región policial"-, y que les llevó a la incorporación de un inspector para la Udyco, dos subinspectores de Seguridad Ciudadana y Judicial, dos oficiales y ocho policías. "A los 60 policías destinados en esta comisaría hay que añadir los siete funcionarios del cuerpo general y personal laboral que hacen una labor indispensable en asuntos de gestión y de comunicación, y los cuatro policías en prácticas. En total, somos 71 personas dedicadas a servirles a ustedes", indicó el comisario dirigiéndose a todos los ribeirenses.

El comisario sostuvo que, en líneas generales, Ribeira es una "ciudad segura", y que la mayoría de los delitos que se perpetran corresponden a una "delincuencia menor", precisando que son "las toxicomanías de sus autores la principal causa", pero que pese a ello es "insistente y molesta" y generadora de "inseguridad subjetiva". También indicó que el número de delitos de este año es similar al de los anteriores, aunque aumentaron las infracciones cometidas con tarjetas de crédito, se mantienen los robos en el interior de vehículos y han bajado un 25% los robos con fuerza en viviendas. "No son cifras para la autocomplacencia, sólo sirven para advertirnos que no podemos bajar la guardia", dijo Diego Amaya. Seguidamente, detalló que las radiopatrullas o zetas dieron respuesta en el último año a 2.572 llamadas de emergencias, de las que 74 fueron de auxilio humanitario; se practicaron 240 detenciones -aproximadamente, 2 detenidos cada 3 días-; en el campo de la Policía Comunitaria se realizaron 125 patrullas por zonas comerciales desde mayo en virtud del Pla de Ocio, Plan de turismo y Plan de Comercio Seguro. De igual modo, indicó que no hay que obviar la "acción silenciosa y pertinaz" de concienciar a los jóvenes que la Policía Nacional lleva a cabo en los centros educativos a través de una actuación preventiva contra los riesgos delincuenciales en el ámbito de los menores. "Las cifras del último año son elocuentes: se han realizado 108 vigilancias policiales en centros educativos en prevención del tráfico y consumo minorista de drogas y 26 acciones informativas y formativas". Además, dijo que llegaron a 900 alumnos de Primaria y Secundaria a través de charlas impartidas por los propios policías de la comisaría sobre los riesgos de Internet, acoso escolar, violencia de género, tráfico de drogas, prevención de delitos sexuales y orientación laboral. "Llevamos la protección de 61 mujeres en el ámbito de la violencia de género. En la Policía Científica se realizaron 128 inspecciones oculares con el resultado de 4 identificaciones por huellas y 11 por ADN, cifras que denotan un trabajo eficaz. En cuanto a documentación se realizaron aproximadamente 1.000 DNI y 300 pasaportes al mes y un millar de documentos de extranjeros al año", indicó Amaya. A juicio del comisario, todas esas cifras suponen un planteamiento de la Seguridad Pública en Ribeira "exigente y bajo un continuo seguimiento. Y con más razón cuando se dan hechos tan execrables como el homicidio en Palmeira de la joven Andrea a manos de su expareja el pasado 19 de marzo". En referencia a este suceso, ahondó en la idea de que en la comisaría de Ribeira no están solos, pues cuando se dan circunstancias extraordinarias reciben el apoyo de otras unidades del cuerpo. Ocurrió el pasado 20 de junio en la reconstrucción de ese homicidio, en la que, además de los policías de la comisaría de la capital barbanzana, contaron con la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Santiago, agentes de la Brigada Provincial de Policía Científica, funcionarios de la comisaría general de Policía Científica de Madrid, las secciones de informática y de infografía forense, técnicos de Sitel de Madrid, drones del servicio de medios aéreos de A Coruña y Vigo y un especialista en Defensa Policial destinado en Vigo". Respecto a ellos, dijo que "tenemos detrás un gran cuerpo, una excelente organización y una elevada especialización" y que por ello los ciudadanos no deben tener duda de que "la Policía Nacional dará una respuesta adecuada y necesaria en Ribeira". También hizo referencia a un suceso registrados a mediados de septiembre pasado cuando se vivieron unos días difíciles en que se registró una batalla campal, de la que dio cuenta este periódico en su día, como consecuencia de una disputa entre "dos familias conflictivas". En este sentido, manifestó que gracias a la labor del jefe provincial de la comisaría principal de A Coruña, Carlos Gómez, "contamos, sin vacilaciones y al momento, con apoyo operativo de la UPR de Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo, pero que también cuentan con ellas en conciertos multitudinarios en la Festa da Dorna.