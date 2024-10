El comité de empresa del Ayuntamiento de Boiro se concentrará mañana ante el consistorio para reclamar una nueva RPT

Los trabajadores del Ayuntamiento de Boiro están llamados a una concentración convocada por el comité de empresa y que tendrá lugar mañana, a partir de las 11.00 horas, para reclamar la negociación y aprobación de una nueva Relación de Postos de Traballo (RPT). Desde la organización convocante señalan que diseñaron una hoja de ruta con los objetivos que pretende conseguir en este mandato y que pretendían lograrlos "mediante traballo, acordos, negociación e información transparente, sempre co ánimo de non xerar conflictividade laboral que puidera afectar aos veciños". Los fines que persigue pasan por la consolidación del personal laboral y la referida RPT. Desde el órgano que preside César Tarela indican respecto a la citada consolidación que, con la implicación plena del comité de empresa, el Ayuntamiento boirense fue el primero de Galicia entre los que tienen más de 15.000 habitantes, en rematar ese proceso con un 96,4% de las plazas consolidadas, garantizando la estabilidad en el puesto de trabajo de sus empleados.

Y respecto al diseño y aprobación de una nueva RPT, indica que se planificaron "obxectivos marco de traballo consensuados cun goberno de progreso, que basicamente se resumen en: reducir a fenda salarial entre os maiores e os menores salarios; recuperar ao menos dous terzos do poder adquisitivo perdido dende 2005 -año en el que se aprobó la última RPT municipal completa-; manter unha postura responsable e rigorosa co diñeiro público, pero firme coa necesidade de mellora económica, principalmente dos grupos de peóns que apenas superan o salario mínimo; recoñecer economicamente a penosidade do persoal que traballa á intemperie, como é por exemplo o colectivo de limpeza viaria, formado maioritariamente por mulleres; recoñecer economicamente a perigosidade dos corpos de seguridade e emerxencias; eliminar os contratos a tempo parcial na totalidade dos departamentos, principalmente en servizos como o de axuda no fogar, traballos realizados na súa totalidade por mulleres.; eliminar traballos infraretribuídos con persoal con categoría inferior as tarefas que desenvolven -condutores de camión, oficiales de carpintería, obras, saneamiento…- todos eles con salario de peón, e apostar por reforzar persoal nas áreas que teñen servizos parcialmente privatizados como é a xardinería ou o mantemento eléctrico, defendendo o traballo público"

El comité de empresa señala que, después de 14 meses de trabajo, más de 20 reuniones con el Ejecutivo local, asambleas informativas con los trabajadores, junto con "un compromiso co Goberno que se plasmou na reserva de 308.000 euros no orzamento do 2024, e o pacto cos sindicatos de completar as melloras salariais nos anos 2024, 2025 e 2026", llevan más de 6 semanas de silencio. También dice que el pasado 3 de octubre se les presentó un nuevo organigrama, unilateralmente diseñado por el Gobierno local, "menosprezando as 19 reunións de traballo anteriores mantidas cos representantes delegados polo goberno", subraya.

Valoración

Agrega que desde hace más de mes y medio que esperan la valoración de los puestos de trabajo que debe realizar una empresa externa contratada por la Administración local, con un coste cercano a los 10.000 euros para las arcas municipales. "Dende que esa empresa entrou a formar parte das negociacións, este comité non ten novas, nin información do estado do traballo de valoración que o Goberno debe presentar para a negociación cos traballadores, sospeitando que se está a facer un traballo non obxectivo. Os tempos legais da administración esgótanse para cumprir cos compromisos adquiridos para o exercicio 2024, e o silencio e a falla de transparencia instaláronse neste proceso fundamental para a dignidade dos traballadores deste Concello".

En este sentido, indica que el incumplimiento de los plazos pactados para la implantación de la nueva RPT "levará sen dúbida a un incremento da conflitividade laboral e a facer aflorar os numerosos problemas laborais que existen neste Concello". Y advierte que "a data de hoxe, pola dignidade e a responsabilidade dos traballadores, co seu traballo e cos seus veciños, agáchanse diariamente abusos laborais ao obxectivo de sacar o traballo adiante".

Incertidumbre

Este comité de empresa considera que, después de más de un año y medio de trabajo, no es el momento de jugar con la incertidumbre del personal municipal, sino de pasar de las palabras a los hechos, llegar a un acuerdo entre las partes y defender los servicios públicos, concretando un nuevo documento de Relación de Postos de Traballo del siglo XXI. "A proposta seria e rigorosa deste comité de empresa, pretende una actualización salarial para un total de 175 empregados -28 funcionarios y 147 laborald-, unha mellora que é inferior ao custo que terán neste mandato os sete soldos do equipo de goberno, con cinco dedicacións exclusivas e dous postos de confianza-, unha mellora da retribución que favorece a tripla aos postos máis baixos que aos postos más altos, unha mellora que aínda non acada o total da perda de poder adquisitivo producida dende o ano 2005, porque somos primeiramente responsables co diñeiro público".



Este comité de empresa considera que llegó el momento de reconocer el esfuerzo que realizan los empleados municipales, eliminar la creciente precariedad laboral "e pechar e aprobar unha RPT sen fendas retributivas, sen fendas de xénero e recoñecendo economicamente o traballo e os servizos públicos que prestamos aos nosos veciños de Boiro", Y se pregunta qué es lo que está fallando si desde el principio de las negociaciones existe voluntad entre las partes, consenso entre los trabajadores y dotación presupuestaria para aprobar una nueva RPT".