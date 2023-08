Comite de huelga y mesa intersindical de Bomberos de Galicia indignados con el cierre del parque de Ribeira

El Comité de Folga Autonómica y la Mesa Intersindical de Bombeiros de Galicia mostraron su indignación ante la situación vivida en la jornada de hoy relativa al cierre del parque comarcal de Bomberos de Ribeira para "poder garantizar la prestación dos servizos mínimos ás portas dun complexo industrial téxtil en Arteixo", señalan. En un comunicado remitido a los medios de comunicación, indican que el decreto de servicios mínimos que en su día emitió el Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña, exige que un número determinado de efectivos permanezca de turno las 24 horas del día en todo sus parques de bomberos, de tal modo que los trabajadores presten esos servicios mínimos en sus respectivos centros de trabajo. "Cabe lembrar que ata o de hoxe, os centenares de peches de parques que se produciron por toda a xeografía galega teñen como causa a falta de capacidade para prestar o servizo por parte das Administracións responsables. Nunca chegou a pechar ningún parque, ata o de agor, por secundar os traballadores o seu dereito a folga", preciaron desde los referidos organismos.

En su comunicado refieren lo ya informado de que dicho consorcio decidió que unos trabajadores que estaban de servicios mínimos en el parque de Bomberos de Ribeira cerraran sus instalaciones "e por tanto privaran de servizo aos Concellos de Ribeira, A Pobra do Caramiñal e Porto do Son, en prol de acudir a prestar servizos ordinarios, non servizos mínimo, a outros parques de bombeiros, xa que cada bombeiro pode actuar como servizo mínimo unicamente no seu centro de traballo habitual. Con esta actitude, o Consorcio Contraincendios e Salvamento da provincia coruñesa está empuxando aos traballadores para que comecen a secundar o seu dereito á folga, evitando así calquera servizo prestado fora dos servizos mínimos propios en cada parque de bombeiros", subrayaron.

"Clasismo social"

De igual modo, apuntan que otro aspecto que desde la parte social no están dispuestos a aceptar es que se haga "a conta nosa un clasismo social no tocante á prestación do servizo de extinción de incendios e salvamento. Claramente o Consorcio está a marcar que cidadáns merecen dispoñer dun servizo en mínimos e que cidadáns poden prescindir del, obviamente sen ter en conta a opinión dos usuarios". Por ello, desde el comité de huelga y la mesa intersindical abogan porque no se prive a la ciudadanía de un servicio esencial que las administraciones tienen la obligación de prestar, "senón que se dimensione axeitadamente para que todos os galegos teñan un servizo cunhas garantías mínimas de seguridade, motivo polo que entre as nosas reivindicacións se contemplan os imperiosos aumentos de efectivos nos cadros de persoal", puntualizaron.

Por otdo ello, instan al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña, formado por Xunta de Galicia y Diputación de A Coruña, "a tomar en serio a prestación deste servizo que lle corresponde e a acometelo coa debida responsabilidade e, sobre todo, sen antepoñer a protección de certos lobbies do téxtil á seguridade das persoas e dos seus bens, sexan do concello que sexan, porque unha cousa é non ser quen de manter un parque de bombeiros aberto e outra cousa é decidir que un parque que estaba plenamente operativo peche as súas portas para satisfacer quen sabe que intereses". concluyeron.