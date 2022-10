La compañía más tenebrosa y divertida se exhibe en el Halloween de Ribeira

Después de más de dos meses de duro trabajo, en una primera parte con la elaboración en sus casas y posteriormente con el montaje por parte de Mari Carmen García y Judith Bermo en la carpa de usos múltiples de Ribeira, a media tarde de este domingo se inauguró en este último espacio el pasaje del terror que la asociación Alfaia exhibe con motivo de la celebración de Halloween. Había gran expectación por ver la escenografía, en la que la gran novedad respecto a años anteriores fue la incorporación de la Santa Compaña en la busca de Manoliño, mientras que a la niña del exorcista se la sacó de la cama y la sentaron en una silla. Por lo demás, se le dio un cambio al cementerio y en el campo de maíz se introdujeron las brujas, que para 2023 se pretende que figuren volando. También se pudieron ver espantapájaros volando y a los guardianes del maizal. Esta exposición, que incluye calabazas decoradas y personajes enebrosos se podrá seguir visitante en la jornadas de mañana y el mares entre ls cinco de la tarde y las nueve de la noche. Además, este lunes también habrá de 17.00 a 19.00 horas un taller de castañas, mientras que al día siguente se desarrollará otro de maquillaje entre las 16.00 y 19.00 horas.





A pesar de que entre todos los que la visitaron causó gran admiración esa escenografía,, con felicitaciones para las quines la crearon, uno de los momentos más esperados por el público asistente tuvo lugar en torno a las seis de la tarde fue la presentación de varias coreografías por parte de las alumnas de baile de Alfaia y que imparte la joven profesora Carmen Pena García, que desde los 3 a los 16 años fue alumna de dicha asociación. El espectáculos arrancó con las más pequeñas, que iban disfrazadas de murciélagos y que bailaron al ritmo de temas como “Esta noche es Halloween” y “Twist de los vampiros”, de Lili Pampín, misma intérprete de los temas “Chumbala” y “Bien es Halloween” que acompañaron al grupo de niñas caracterizadas de brujas, mientras que las que iban de novias cadáver bailaron “This is Halloween” y las mayores, que iban de katrinas se movieron sobre el escenario al ritmo de “Smooth criminal” de Michael Jackson. Como no podía ser menos, al final no faltó un sonoro aplauso para las bailarinas, que se hizo extensivo para toda la familia de Alfaia.

































































































Los alumnos de las clases de baile de Alfaia ofrecieron varias coreografías relacionadas con temáticas de Halloween | Fotos: Chechu Río