La compositora boirense Elsa Muñiz promociona la ruta de la Traslatio con su recorrido en yate tocando el piano

La compositora boirense Elsa Muñiz surca la ruta jacobea del Mar de Arousa e Río Ulla en una embarcación interpretando su música con un piano de cola para poner en valor el Camino de Santiago. Se trata de la actividad “Navegando o Camiño”, financiada por la Xunta de Galicia dentro de su programa “O teu Xacobeo”, y que se presentó este fin de semana en el Pazo de Goiáns con la presencia de Elsa Muñiz, acompañada del presidente del colectivo Amigos do Camiño do Barbanza, Manuel Mariño, y el edil de Turismo de Boiro, Carlos Rodríguez. Durante el acto se destacó que “a beleza dun Camiño, o do Mar de Arousa e Río Ulla; o talento feminino e emerxente, o da pianista Elsa Muñiz; e unha innovadora posta en escena son os ingredientes de ‘Navegando o camiño’, un proxecto no que a música e a creación audiovisual se fusionan para enxalzar os valores naturais, humanos e culturais deste itinerario xacobeo que conmemora a traslación dos restos do Apóstolo Santiago no seu último treito”.





En “Navegando o Camiño”, producido por Sonaxe Producións, se puede ver un piano de cola sobre un yate que acompaña al espectador en un recorrido por la referida ruta marítimo-fluvial y que avanza entre villas, playas y bateas, acompañado por una pieza exclusiva de Elsa Muñiz, que se inspiró en el Camino de Santiago para crearla. También se contó con la colaboración de la influencer Cristina Cerqueiras, con más de 420.000 seguidores en Instagram, y que protagoniza junto a Muñiz el vídeo que buscó “cativar aos máis novos a través das redes sociais, cunha preestrea en Tik-Tok, Instagram e Facebook, e que xa está dispoñible na canle de YouTube de Elsa Muñiz”.





La compositora boirense publicó su primer disco, “Memories”, en 2018 y con él superó los dos millones de escuchas en Spotify. Tras este trabajo, se publicó el libro “Memories: sete pezas para piano”, que mezcla literatura, ilustración y música. Con esta obra, inauguró un nuevo concepto dentro de la música clásica, “pianotelling”, que hace referencia a la música instrumental combinada con microrrelatos autobiográficos, en los que se inspiran las piezas, y con ilustraciones. Muñiz es también autora de “Angrois”, que compuso la noche del accidente ferroviario y que interpretó en un homenaje a las víctimas en 2020.