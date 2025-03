El concejal de Deportes de Boiro justifica el retraso del pago de ayudas a deportistas y clubes en que no podían pagarlas todas juntas

La denuncia pública realizada por Iniciativa Cívica de Boiro (ICBoiro) por boca de uno de sus componente, Miguel Piqueras, para dar voz a las quejas y preocupación de los clubes y deportistas federados que todavía no han cobrado las becas y subvenciones de concurrencia competitiva del año 2023, así como el 30% de las ayudas del año pasado, que no se atrevieron a dar la cara por temor a represalias, ha tenido reacciones. Una de ellas llegó de la mano del concejal de Deportes, Marcos Fajardo, quien manifestó que estas denuncias “normalmente saen por parte de xente que non traballa directamente cos clubes, nos que hay paz social total nese sentido”.



El edil socialista justificó esos retrasos en que debido a que “non se podía pagar todo xunto”, desde su departamento decidieron empezar a hacerlo “co máis groso das subvencións”, como eran los 230.000 euros de las ayudas del año pasado de un convenio firmado el año pasado, de lo que confirmó que ya abonaron el 70% y que para pagar la cifra restante aún están en plazo, pues los beneficiarios tienen hasta el 31 de marzo para justificar sus gastos y que esperan que lo hagan para que puedan cobrar la totalidad. Respecto a las subvenciones de concurrencia competitiva por unos 60.000 euros y las becas por 9.750 euros, correspondientes a 2023, precisó que, una vez que esté rematada la liquidación del presupuesto, se incorporarán al remanente de tesorería y así se podrá hacer frente al pago.



Apoyo a la denuncia

A la denuncia de ICBoiro, que pese a no tener representación en la corporación municipal sigue demostrando que se puede trabajar desde otras esferas en la defensa de los intereses de los vecinos, se sumó ayer el grupo municipal del PP, cuyo portavoz, Fernándo García Diéguez, recordó que han transcurrido más de nueve meses desde que el edil Marcos Fajardo anunció con un cartel la convocatoria de subvenciones al deporte federado por 72.800 euros “para presumir con ella de promocionar el deporte local y de apoyar a los clubes en competiciones de todos los ámbitos”, pero que tras salir de cuentas siguen sin pagárselas. "Este es el resultado de tener al frente del Ayuntamiento a un tirano socialista", subrayó el edil popular.



García Diéguez añadió que el edil de Deportes y el alcalde no dejan de subirse al podio para hacerse la foto con los deportistas que alcanzan éxitos, y que “ese día se llenan la boca de promesas de apoyo al deporte local y el esfuerzo que hacen para dedicarles unas limosnas de los diferentes presupuestos municipales, pero al día siguiente, tras la fiesta, no se acuerdan del deporte, del deportista y ya no digamos nada de pagar las ayudas prometidas”. Dijo que lo importante de las subvenciones no es anunciarlas, sinó pagarlas en tiempo y forma a los deportistas, a los que pide que tengan el valor suficiente, ante los incumplimientos de los políticos que se suben con ellos al podio para hacerse una foto, de bajarse y dejarlos solos”.