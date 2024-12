El concejal rianxeiro Francisco Rei Grille sucede a Adolfo Muiños como responsable comarcal del BNG de O Barbanza

El BNG de O Barbanza dio a conocer a última hora de la tarde de ayer que su asamblea celebrada el lunes acordó renovar su dirección, con el edil rianxeiro Francisco Rei Grille como nuevo responsable comarcal, en sustitución de Adolfo Muiños, y al que acompañan en su consejo comarcal la concejala ribeirense Cruz Ribadulla -viceresponsable-, Raquel Suárez, Amparo Cerecedo, Luis Pérez, Sarela Betanzos, Patricia Silva, Manel Casal, Vicente Paz, Adolfo Muiños, Rosana Pérez, Pablo Ferreirós, Antía Alberte, Carlos Ansoar, Daniel Ermo, Mónica Rodríguez, Alberto García, Francisco Xavier Santamaría y Lorena Muñiz, es decir que combina a integrantes de la formación frentista con una "dilatada experiencia política" o en "diversos movementos sociais e responsabilidades institucionais". A mayores, a dicho consejo comarcal se incorporarán los responsables locales de los cuatro municipios que conform,an O Barbanza, así como una pèrtsona en representación de Galiza Nova.

Esta renovación se produce, según detallan desde el BNG barbanzanao, dentro del proceso iniciado en la XVIII Asemblea Nacional celebrada el pasado 1 de diciembre y que continuará en los próximos días en cada una de las cuatro localidades de la comarca. De Francisco Rei Grille destacó que es técnico de Telecomunicaciones y hasta la fecha mantenía la responsabilidad de la formación nacionalista de Rianxo. "Moi ligado ao movemento sindical na nosa comarca, tamén foi parte de diversas organizacións culturais", destacaron del nuevo responsable comarcal desde la asamblea del BNG barbanzano, desde la que se agradeció "o gran traballo realizado pola dirección saínte, en especial a Adolfo Muíños".

De igual modo, la nueva dirección comarcal nacionalista se marca como objetivo "seguir avanzando na consolidación do BNG como alternativa, fortalecendo a organización e pensando xa nas vindeiras eleccións municipais". Del mismo modo, pretende seguir "defendendo con firmeza os dereitos e intereses da sociedade coma a Sanidade, Educación, Transporte ou a nosa Ría de Arousa contra o macro proxecto de Altri". En este sentido, la asamblea comarcal de la organización frentista aprobó la siguiente resolución: "A asemblea comarcal do BNG da Barbanza insta ao Goberno do Estado e á Xunta a tomar nota da multitudinaria manifestación do pasado domingo en Compostela, a cal contou con máis de 100.000 persoas. O pobo galego mostrou así o seu claro rexeitamento á instalación desta factoría. Por iso, esiximos que ditos gobernos se opoñan ao proxecto”.