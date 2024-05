El Concello de Boiro saca a licitación la reforma del mercado de abastos por 145.000 euros

El Concello de Boiro sacó a contratación las obras de reforma al mercado de abastos con un presupuesto base de licitación de 145.657 euros y un plazo de ejecución de tres meses, cofinanciado por la subvención concedida por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.



Las actuaciones consistirán en la instalación de sistemas de alumbrado tipo led y señalización, revestimiento de suelos y paredes, pintura y acristalamiento y trabajos de decoración. Así, entre otras acciones, se colocarán mamparas de acero inoxidable, una malla soldada y una cuerda decorativa de fibra natural anclada al techo en la zona de pescadería.



Las empresas tienen de plazo para presentar sus ofertas hasta el 4 de junio a través del sistema electrónico de la plataforma de contratación del Estado. En cuanto a los criterios de evaluación, se valorará con hasta 15 puntos la mejor oferta económica y con un máximo de 20 la reducción del plazo de ejecución. Un abanico de 20 puntos que se utilizará tanto para el porcentaje de personal fijo en relación con el global de la empresa, como por la cantidad de mujeres. En cuanto a los criterios no evaluables mediante fórmulas, se valorará con hasta 19 puntos el contenido del programa de trabajo y con un máximo de dos puntos el Plan de control de calidad, el Programa de actuación ambienta y el esquema del Plan de seguridad y salud. Asimismo, las empresas que no superen la puntuación mínima del 50 % de los puntos asignados en la primera fase —suma de los criterios de valoración del plan de control de calidad, programa de trabajo y de actuación ambiental , esquema del plan de seguridad y salud— no continuarán en el proceso selectivo, quedando excluidos de la segunda fase y, con ello, de la adjudicación del contrato.