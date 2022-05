Concello y Club de Remo coinciden en ubicar el centro náutico en Aguiño

El alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, y representantes del Club de Remo Náutico de Ribeira acordaron que la ubicación del futuro Centro Municipal de Deportes Náuticos será en una parcela en el puerto de Aguiño.



En un salón de plenos totalmente lleno, con asistencia de miembros de la junta directiva, remeros, padres y madres, el gobierno local mantuvo a lo largo de algo más de una hora en la tarde del martes, una fructífera reunión en la que se analizaron diversas posibilidades, produciéndose una “sintonía absoluta” acerca del emplazamiento más idóneo, destacan fuentes municipales.



Concretamente, la parcela en cuestión se encuentra en el puerto de Aguiño, de la que se ocuparían 1.117 metros cuadrados de una superficie total de 2.235 metros. Precisamente el Concello ya había solicitado a Portos de Galicia el pasado 30 de diciembre la preceptiva declaración de interés para ocupar la referida porción, aunque no ha recibido contestación por el momento.









Reunión con Portos el día 19





Según explica el Concello, el terreno se encuentra urbanizado, sin desnivel destacable, con todos los servicios de saneamiento y abastecimiento al pie de la misma y en ella la construcción del Centro de Deportes Naúticos (que ocuparía 600 metros cuadrados en planta, dejando los restantes para maniobras, aparcamiento y futuros crecimientos) no tendría un impacto visual relevante. Así lo manifestaron los técnicos de Oxil Arquitectura encargados de la redacción de los diversos anteproyectos elaborados y que también se decantaron por esta opción tras explicar los pros y contras de cada alternativa. En este sentido, el patrón mayor de Aguiño, José Antonio Santamaría, señaló además que este lugar no interferiría en las labores portuarias habituales del colectivo.



Con esta propuesta sobre la mesa, el alcalde de Ribeira, la directiva del Club de Remo, el patrón mayor de Aguiño y la Fundación Ría participarán en una reunión con Portos de Galicia prevista para el próximo día 19 de mayo con el propósito de obtener el visto bueno del ente autónomo y empezar a trabajar en la redacción del proyecto de ejecución de la infraestructura náutica con el fin de que, si no surgen percances, el inicio de su construcción pueda ser una realidad este mismo año.