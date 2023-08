El Concello de Ribeira instala estaciones de reparación de bicicletas en cuatro sitios del municipio

El alcalde de Ribeira, Luis Pérez Barral, y el concejal de Turismo, Francisco Suárez-Puerta Colomer, presentaron este mediodía una nueva estación de reparación de bicicletas de uso libre y gratuito para todos los vecinos, y que son de la empresa ribeirense Quintena y están dotadas de las herramientas necesarias para que cualquier ciclista pueda realizar pequeños trabajos de reparación o mantenimiento de sus bicicletas. "O obxectivo destas infraestruturas, situadas en lugares de paso e enclaves estratexicamente interesantes, é servir de apoio e reforzo para que os cidadáns se animen a utilizar este vehículo", indicó el primer edil. "Contar cunha estación de reparación no concello permite aos ciclistas resolver problemas menores nas súas bicicletas de forma autónoma, o que non só aforra tempo e diñeiro, senón que tamén aumenta a confianza da xente no uso da bicicleta como principal medio de transporte", precisó Pérez Barral.



En la actualidad se cuenta con cuatro estaciones de ese tipo situadas en localizaciones como el parque biosaludable de Artes, la Oficina de Turismo de Ribeira, al lado del chiringuito Quimera, al final del carril bici, y en la Rúa Norte de Palmeira, al lado de la cabina de teléfono. "O obxectivo é o de ofrecer un servizo complementario ás persoas que utilicen a bicicleta, promovendo o seu uso e o da rede de carrís bici. Fomentar o uso da bicicleta significa contribuir á redución das emisións de gases contaminantes e da conxestión de vehículos, o que ten un impacto directo na calidade do aire e na loita contra o cambio climático, destacó el concejal de Turismo.