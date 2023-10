El Concello de Ribeira saca a licitación el alumbrado navideño por 116.135 euros

El Concello de Ribeira ha sacado a contratación el alumbrado navideño de este año por un importe de 116.135 euros, lo que supone un aumento de cerca de 16.000 euros que con respecto al anterior ejercicio de 2022. La ornamentación se distribuirá por medio centenar de espacios concretos del casco urbano, en donde está previsto el encendido inicial con pulsador por las autoridades, que este año se adelantará considerablemente a la noche del viernes 24 de noviembre. En el resto de las parroquias ribeirenses la iluminación entrará en funcionamiento el viernes 5 de diciembre, como fecha límite, según marca el pliego de condiciones técnicas. Asimismo, según lo previsto, el alumbrado funcionará hasta la noche del 6 de enero en toda la capital de O Barbanza.



En cuanto a los horarios, el encendido coincidirá con el ocaso y funcionará hasta las 2 horas, a excepción de las madrugadas de los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre, así como el 5 de enero, que la iluminación se extenderá hasta las seis de la mañana. De igual modo, el pliego de condiciones incluye que la retirada de la instalación se realizará en un plazo máximo de 15 días naturales con respecto al apagado.



Entre los elementos más destacados sobresalen una bola gigante, una caja de regalo, un muñeco de nieve o un ángel, entre otras ornamentaciones que se instalarán en la Praza do Concello. También figura un techo lumínico de microbombillas blancas en la parte peatonal de la calle Rosalía de Castro, un centenar de arcos led navideños en lugares y parroquias del municipio o una decoración de árbol natural en microbombillas blanco oro en el Malecón, Gracía Bayón, Porta do Sol, Praza do Concello, Pedra Pateira y Fondevila. También se instalarán otros árboles cónicos luminosos, en la Praza de España y en el Parque García Bayón, ambos con una altura de 12 metros. Asimismo, habrá un elemento gigante con temática navideño (tipo campana o similar), con unas medidas mínimas de 8 metros d alto y 7 de ancho.



Así, la administración local ya sacó a licitación el contrato y las empresas interesadas tienen hasta el 18 de octubre, a las 23:59 horas, para presentar sus ofertas. El contrato es solamente para una anualidad y no se contempla la posibilidad de prórroga. En esta línea, entre las obligaciones del licitador figura un tiempo máximo para arreglar las incidencias de 24 horas tras el aviso, en el caso de falta de servicio de la iluminación festiva, y de 3 horas en lo relativo a caídas de arcos o de otro tipo de elementos que supongan un peligro, por ejemplo, como posibilidad de desplazamientos por fuertes vientos.



El contrato establece un plazo de garantía de 6 meses y las empresas interesadas en el contrato deben presentar sus ofertas y los documentos necesarios a través del Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta de Galicia (Silex), en un plazo máximo de 15 días a contar desde la publicación del proceso de licitación del servicio en la plataforma de contratación de Galicia.