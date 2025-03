El Concello de Ribeira solventó dos incidencias en el repetidor de San Alberto

Transformación y modernización digital, junto a la oferta formativa en nuevas tecnologías orientada a toda la población son aspectos en los que está implicado el Concello de Ribeira, pero también en la reparación y mantenimiento de los equipos y servicios básicos que percibe la ciudadanía como, por ejemplo, lo que compete a un aparato electrónico tan habitual en los hogares como es la televisión, tanto por razones de información como de entretenimiento.

El repetidor de San Alberto fue objeto de trabajos de reparación para optimizar la visualización de varios canales de televisión. El concejal de Nuevas Tecnologías, Francisco Suárez-Puerta, se desplazó hasta el lugar para comprobar el avance de la reparación y solventar los dos problemas técnicos que afectaban a la calidad de la señal en las zonas del municipio a las que surte este repetidor.

‘‘Comprendemos as molestias que esta situación puido causar e lamentamos os inconvenientes. Estamos facendo todo o posible para garantir que esta situación non se repita no futuro e que os veciños teñan os servizos como se merecen’’, declara Suárez-Puerta, como disculpa a la población que se pudo ver afectada por la interrupción.

Una de las incidencias detectadas estaba en la calidad de la señal del múltiplex MAUT, que afectaba principalmente al visionado de la TVG. El problema fue una avería en el módulo procesador que repercutía en los niveles de calidad de la señal (MER y CBER) y que, los técnicos, solucionaron sustituyéndolo por uno de reserva y, después de ajustar los parámetros, en funcionamiento se situó en los niveles normales teniendo en cuenta las limitaciones técnicas del reemisor, aunque se continúa trabajando para reparar con carácter definitivo esta avería.

Fallos en la calidad de la señal

Otro de los problemas detectados provocaba una baja potencia en la señal de los canales C36, especialmente a Antena 3. Tras la revisión pertinente, se localizó el fallo en el manguito de control entre los módulos, así como en el módulo amplificador.

El equipo técnico efectuó el cambio de ambos componentes y, una vez hechas las pruebas de recepción en campo, confirmaron que la señal volvía a funcionar correctamente.

Para evitar nuevas interrupciones en este servicio básico, el Concello de Ribeira afirma que seguirá monitorizando el repetidor y mantendrá informados a los vecinos sobre cualquier actualización o nueva intervención que se ejecute relacionada con las labores de mantenimiento y conservación de dicha prestación.

Otras medidas en materia tecnológica para Ribeira

Además del mantenimiento y reparación de los equipos existentes, el Concello de Ribeira desarrolla proyectos centrados en la modernización tecnológica y la adquisición de competencias digitales por parte de la ciudadanía. Prueba de ello son algunas de las inclusiones en el proyecto de remodelación integral de Bandourrío dentro del Plan de Acción Integrado (PAI) Ribeira Atlántica 2030 que pretende transformar la imagen de este histórico barrio o los cursos que se imparten en el aula Cemit destinados a la mejora de las habilidades tecnológicas