La Concentración Boiromotos supera sus previsiones más optimistas en cuanto a participación

Por miles de personas se contabilizaron los participantes entre el viernes y ayer en una nueva edición de la Concentración Motera Boiromotos en el parque de A Cachada y sus inmediaciones, superando las previsiones más optimistas del motoclub organizador que preside José Viturro, apuntando a la bonanza meteorológica como uno de los aspectos que más contribuyeron a ese resultado. Para la parte más privada del evento se inscribieron un total de 410 personas, siendo el participante que acudió desde más lejor un motero de Bélgica. Los asistentes echaron de menos que no se realizase la tradicional ruta mototurística por la comarca, pero desde la organización se indicó que esa salida solía tener lugar el domingo, pero debido a la jornada electoral de hoy y a que las votaciones se concentran en el pabellón polideportivo de A Cachada, se decidió no programar ninguna actividad para evitar esa coincidencia, pero anuncia que para la próxima edición de retomará esa actividad que tiene una gran demanda entre los aficionados a los vehículos a motor de dos ruedas.

Después de que en la tarde del viernes se sirvió una primera consumición y pincho de bienvenida con motivo de la apertura de las inscripciones, y que incluyó la entrega de obsequios, tales como camiseta, pin y otros, así como información turística del municipio y del resto de la comarca barbanzana, hubo hinchables para niños con monitores y futbolines, los dos pases de la exhibición de stunt a cargo del piloto Pichu Stunt Show en zona acotada de Avenida de Avellaneda, Rúa María Mariño y Avenida Jesús Alonso, así como cena para los inscritos en instalaciones acondicionadas, verbena amenizada por DJ Matrek, el concierto del grupo Claxxon, un toro mecánico y una salida por la villa para conocer el ambiente nocturno de Boiro.

Ayer, tras el desayuno para los participantes, se abrió una exposición de coches y motos con Clásicos do Barbanza, Old School Galician y Arousa Team, se impartieron cursos de seguridad viaria para niños, que también pudieron disfrutar de hinchables, entrenamientos y reconocimiento del terreno con coches Radio Control Crawler a cargo de Club Barbanza 4x4 Sport RC. Después de una mejillonada popular, abierta al público en general, que estuvo amenizada por el grupo Arume, prosiguieron las actividades, como tiro de cuerda por equipos, morder la manzana por equipos, carreras de tablas y de sacos, juego de la silla, hinchables y concurso de Motos Oldies y de Motos y Coches Clásicos. Hubo algún momento en el que la masiva afluencia de moteros provocó que no hubiera ni un sólo huevco donde aparcarlas. A última hora de la tarde tuvo lugar una nueva exhibición stunt, pero esta vez a cargo del piloto Narcís Roca Stunt en la zona acotada. Tras la cena, empezó una verbena amenizada por DJ Geno y DJ Matrek y a las tres tuvo lugar un espectáculo de lavamotos por stripper masculino y femenino. La despedida a los inscritos se realizará hoy a primera hora de la mañana con un desayuno.

Además, a media tarde de ayer tuvo lugar en el escenario para los conciertos la entrega de la Bandera Viajera de Moteros de España RRSS y que está llevándose por las provincias españolas y que, junto a su logotipo, simboliza un sentimiento, una identificación de ser y reconocerse como uno más dentro de esa gran comunidad y familia y la pasión qeu todos sienten hacia el mundo de las motos, expresando su comprmiso de ayudarse los unos a los otros. Tras permanecer durante los últimos días en Pontevedra se consideró que la concentración motera en la villa boirense era una buena oportunidad para que hacer el relevo y cambiar de provincia a la coruñesa, y se le entregó a Boiromotos, que dentro de aproximadamente una semana pasará a manos de Ribeira, donde también permanecerá varios días, del mismo modos que sucederá en semanas venideras en otras localidades barbanzanas y de su entorno.