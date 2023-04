Un conductor da positivo en alcoholemia tras un accidente de tráfico en Palmeira

Un conductor dio positivo en la prueba de alcohlemia que se le practicó tras verse implicado en un accidente de tráfico, en el que una mujer de unos 70 años, que iba de acompañante del mismo, resultó herida. Ese suceso se registró en torno a las doce y media de este mediodía en la carretera de titularidad autonómica AC-305, a su paso por la parroquia ribeirense de Palmeira, concretamente en el tramo denominado Rúa Vilar. El siniestro se produjo debido a una colisión por alcance entre una Citroën C15 y un Dacia Sandero, siendo la acompañante del primero de los dos vehículos, a la que los efectivos de la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira ayudaron a salir de la furgoneta, la persona que sufrió lesiones, principalmente en el cuello.

Fue un particular el que contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para informar de lo sucedido, y desde dicho servicio de coordinación se informó a la base en la capital barbanzana del Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña, a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Policía Local de Ribeira y a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela. Fueron estos últimos los que se encargaron de instruir las diligencias y sometieron a la prueba de alcoholemia al conductor de la furgoneta, que arrojó un resultado positivo. El personal técnico de una ambulancia de Soporte Vital Básico SVB) del 061 procedió a inmovilizar a la víctima, cuyo estado inicialmente no parecía revestir gravedad, y seguidamente procedieron a su evacuación en el vehículo asistencial al área de Urxencias del Hospital do Barbanza.