Una conductora de Ribeira resulta herida en un accidente de tráfico en la Autovía do Barbanza, en Taragoña

Una conductora de mediana edad y vecina de Ribeira resultó herida, inicialmente de carácter leve, en un accidente de tráfico registrado en torno a las dos de la tarde de ayer en la calzada en dirección hacia Padrón de la Autovía do Barbanza, a la altura del carril de aceleración que hay en la salida de la parroquia rianxeira de Taragoña. Al parecer, el siniestro se produjo debido a una salida de vía de un automóvil Ford Fiesta, en el que su ocupante se dirigía hacia su puesto de trabajo en el Hospital Provincial en Santiago de Compostela, y que impactó contra el guardarraíl y se detuvo en el arcén, sin obstruir la vía.



Fue un particular el que contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para informar de lo sucedido, e indicó que la conductora se encontraba fuera del vehículo y que no precisaba asistencia médica. Por ello, desde dicho servicio de coordinación se informó a la Policía rianxeira, a la Guardia Civil de Tráfico de Santiago y a la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Rianxo. Fueron estos últimos los que al llegar se entrevistaron con la conductora, quien les indicó que tenía molestias en las cervicales, por lo que a través del 112 se solicitaron los servicios de Urxencia Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con base en Rianxo y en la que se evacuó a la víctima al área de Urxencias del Hospital do Barbanza.



Por otro lado, a las siete de la tarde de ayer un conductor informó al 112 de que acababa de verse implicado en un choque por alcance en la carretera de Cabo de Cruz hacia Boiro, antes de llegar al centro de salud de O Saltiño, y detalló que el vehículo que le había golpeado por detrás continuó la marcha, dándose a la fuga. Al lugar se movilizó a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela y al servicio municipal de Protección Civil boirense, que limpió la calzada e informó de que el conductor que permaneció en el lugar del accidente les indicó que empezaba a tener molestias y que debido a ello se dirigía al ambulatorio para recibir la asistencia sanitaria que precisaba.