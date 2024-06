El conflicto entre los mariscadores de los sectores de a pie y a flote de Cabo de Cruz se recrudece

El conflicto que mantienen desde hace mucho tiempo los sectores de a pie y de a flote de la Cofradía de Pescadores "Virxe do Carme" de Cabo de Cruz ha vivido ayer un nuevo episodio que no ha hecho más que recrudecer la situación de enfrentamiento entre ambos colectivos. Ello se produjo después de que el miércoles fueran representantes de ambos profesionales los que mantuvieron por separado reuniones con la nueva directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Marta Villaverde, y de las que ha trascendido que las mariscadoras de a flote salieron satisfechas pues les indicaron que iban a seguir en la misma trayectoria y que les mandarán a los guardacostas para que tomen nota de las coordenadas y sancionen a las embarcaciones que están mal. Sin embargo, ese estado de ánimo se truncó horas después cuando ayer, al ir a vigilar sus zonas de marisqueo, volvieron a ver ante sus ojos en Punta do Chazo lo que vienen denunciando desde hace tiempo y que tiene que ver, según sus argumentos, con que los compañeros de a flote trabajan en las zonas de tierra.

La agrupación de las mariscadoras de a pie indicó que volvieron a ver obligados a avisar a la Guardia Civil, acudiendo una auxiliar de su patrullera y otras dos patrullas por tierra, y a los Gardacostas de Galicia, que movilizaron a la auxiliar de la embarcación Mar de Galicia -en días pasados también acudió la auxiliar de "Ría de Vigo"- debido a que los profesionales de a flote estaban trabajando en la zona intermareal, precisando que de ahí sólo sacan cría de almeja, y que de seguir así, a partir de octubre, cuando termine el cese de actividad, “vamos a pasar fame”, afirmó su presidenta, Mercedes Mariño. "O noso nivel de impotencia é supremo e os ánimos están moi caldeados, polo que dentro dun par de días aquí acabaremos uns ás tortas con outros", subrayó.

Esta última indicó que, a falta de que desde la Consellería do Mar se dé cuenta del resultado de la inspección realizada ayer, así como las de días anteriores, indicó que las informaciones que les llegaron durante la intervención de ayer en la Punta do Chazo de los inspectores indicaban que estaban respetando sus coordenadas, algo que le extrañó poderosamente que fuera así, ya que aseguró que en anteriores ocasiones en las que avisaron que sus compañeros de a flote estaban trabajando en esa misma zona los guardacostas los denunciaron e incluso los echaron de allí. "Gardacostas funciona estupendamente, pero hai días nos que non sei o motivo de porqué non sancionan", y se pregunta si es que "movéronselle as coordenadas", aunque los mariscadores de a pie indican que tienen "moi claro" que "a delimitación dos mapas da Consellería do Mar indica que están traballando en zona intermareal".

"A lei está do noso lado"

Mariño, que manifestó que también las amenazaron con denunciarlos por "acoso" y "danos emocionales", cuando señalan que ellas sólo están tratando de defender lo que es suyo y que eso es lo que están sufriendo ellas, precisó que las autoridades les dicen que "a lei está do noso lado", pues es lo que se estableció en los mapas, en las boyas, en la cota mareal 0, "pero día a día seguen a traballar nas zonas de terra e chegan os gardacostas e nos din que as marcas de delimitación están ben, pero como poden dicir iso cando están en seco e teñen que baixar a veces a sacar as embarcacións a empurróns porque lles quedan encalladas". "Eles van a facer o seu agosto e a nós vannos deixar sen a ría, que é ao que veñen a terra, pois non temos marisco adulto, ou pode que vean a dar por saco. Non sei se a sementarán noutras zonas ou farán un arroz con elas. Se tiveramos marisco adulto as que estariamos traballando somos nos", subrayó la presidenta de los mariscadores de a pie.

Mercedes Mariño manifestó que el marisqueo a flote no puede trabajar en zonas que quedan en seo, senón nas submareais, salvo que haxa un convenio entre os sectores e en Cabo de Cruz nin o hai, nin o houbo, nin o haberá non vindeiros oito anos, e os que veñan despois non sei o que pasará". La presidenta de la agrupación de mariscadores de a pie recordó que hace unos días los vieron trabajando en Freixido-Mañóns y que "fartáronse de insultar á xente que estaba en terra e ameazaron con denunciarnos por acoso, pero este é un país libre para vir ás praias, ademáis de que tamén estamos vindo a vixiar os banso marisqueiros". Sobre lo sucedido allí, Mariño indicó que los guardacostas "mandárolles saír, pero non lle fixeron caso, e quero pensar que os sancionarán por traballar en zona onde non deben e por desobediencia á autoridade".