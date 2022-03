La conselleira do Mar reclama desde Ribeira al Gobierno español que se habiliten corredores seguro para transporte de alimentos y servicios esenciales

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, acudó este mediodía a la lonja de Ribeira para comprobar in situ el funcionamiento de esta instalación afectada por la huelga del transporte y sus consecuencias, que afecta a todos os portos galegos". É triste que as nosas lonxas estean con excaso producto porque non hai forma de comercializalos", declaró la titular de dicho departamento del Gobierno gallego. Manifestó que le están urgiendo al Ejecutivo español, a través de su delegación en Galicia, a que adopte medidas precisas para darle una salida a esta "situación de desesperación", y que las actividades del sector primario sean declaradas servicios esenciales.





Quintana subrayó que el sector pesquero está asumiendo unos costes de combustible que hacen prácticamente inviable su operativa y que, aún sí, con mucha responsabilidaad, la flota está saliendo a trabajar, trayendo pes ado que luego no se puede comercializar. Por ello, le demandan al Gobierno de España que que comunique con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado , que se siente a negociar con las distintas plataformas sobre el transporte de mercancías y se habiliten "corredores seguros" para que todos aquellos alimentos lleguen a sus destinos y se puedan cumplir los servicios esenciales.





La conselleira declaró que "non podemos consentir neste momento un desabastecemento de alimentos, nin que os agricultores, gandeiros e o pescadores teñan que estar tirando un produto de alto valor porque non teñen a posibilidade de comercializalo", y deben permanecer almacenadas en las filas sin poder darle salida en los principales mercados debido al paro indefinido del transporte. Igualmene, la conselleira manifestó que no se puede esperar hasta el 29 de marzo para tomar una solución, "senón que xa se debería ter adoptado". En este sentido, señaló que otros países de la Unión Europea, como Francia y Portugal, ya adoptaron medidas para paliar el exceso de coste del combustible, "mentres que España está tardando en tomalas".





La titular de Mar, que confirmó que le acababan de informar que no habrá huelga en el sector pesquero, también se refirió a la reunión que mantuvo el miércoles con representantes del sector pesquero y detalló que las medidas que les pidieron a la Xunta de Galicia ya se están poniendo en marcha. "A única medida que me pediron foi a supresión das tasas portuarias, e esa decisión xa se adoptou no Consello da Xunta. Agora xa estamos con Facenda buscando as medidas legais para poder respaldar esta decisión que se tomou ás 24 horas de térnola pedido o propio sector", precisó.





De todos modo, Rosa Quintana subrayó que, bajo su punto de vista, las medidas que más impactan al sector pesquero son la rebaja del IVA de los carburantes o una decisión equivalente, como la adoptada por rancia, que bajó el precio del combustible 35 céntimos. Otra medida que es competencia del Estaado y que demandan desde el sector pesquero es la exención de la cuota de la Seguridad Social, y pese a que entienda que el Gobierno de España haga sus cálculos de lo que le supondría esa medida, que oscilaría en torno a los 15 millones de euros, "pero tamén facer o cálculo do que suporía que polo feito de non aplicar esa esención, tiveran que pechar empresas e mandar á xente ao paro, e que suporía multiplicar por tres ou catro eses 15 millóns de euros", dijo la conselleira.