El conselleiro de Sanidade reconoce que hay cuatro vacantes de médicos en Ribeira y que son difíciles de cubrir

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, reiteró ayer en el Parlamento que la asistencia sanitaria está “plenamente garantida” en los centros de salud de Ribeira mediante la reorganización de los recursos humanos con “intersubstitucións” y “persoal dos distintos centros”. Así respondió a la diputada nacionalista Rosana Pérez, precisando que la capital barbanzana dispone de una dotación total de 18 médicos de familia repartidos en 4 ambulatorios: 14 en el de Ribeira, dos en la Casa do Mar de Aguiño, uno en la de Corrubedo y otro en la de Palmeira, pero reconoció que “hai 4 vacantes, 2 por xubilación e outras 2 por incapacidades temporais”. Incidió en que el Sergas trabaja para cubrirlas, pero aludió a la dificultad que supone contar con facultativos, ya que “non hai nas listas de contratación profesionais sanitarios aos que contratar”.



Gómez Caamaño reiteró su “firme vontade” de garantizar la asistencia sanitaria en esos cuatro centros de salud y “de cubrir, tan pronto sexa posible, as dúas prazas do consultorio periférico de Aguiño”, tal y como le transmitió a los vecinos en las reunión de la semana pasada, y en el que se comprometió a estudiar todas las fórmulas posibles para atender la demanda sanitaria en Aguiño ante la escasez de médicos. Y recordó que Galicia y País Vasco impulsaron un manifiesto, apoyado por 13 comunidades para urgir al Gobierno de España medidas para la dotación de más médicos, y que el Parlamento aprobó iniciativas para demandarle, entre otras cuestiones, el aumento de la edad de jubilación a los 72 anos de modo voluntario, o la agilización de homologación de títulos de especialista en Ciencias de la Salud. Y recordó que estas iniciativas, al igual que la ley de medidas extraordinarias para poder ocupar las plazas de difícil cobertura por concurso de méritos, contaron en la Cámara gallega con el voto en contra de la oposición.



El conselleiro señaló que la mejora de la Atención Primaria en Ribeira “queda demostrada con todas as decisións adoptadas para garantir a mellor atención sanitaria aos veciños”. A ese respecto, explicó que en 2020 el Ejecutivo gallego creó una nueva plaza de médico en horario de mañana; reconvirtió dos plazas de médico de familia a facultativo especialista en Atención Primaria para hacerlas atractivas por el sistema de plazas de difícil cobertura, y reforzó la atención en el PAC aumentando el persoal médico y de enfermería en los turnos de tarde.



Intento a la desesperada

El BNG, que acudió acompañado de un centenar de vecinos de Aguiño y el alcalde de Ribeira, Luis Pérez, exigió a la Xunta que acabe con la “situación demencial” que viven los profesionales y los pacientes de los centros de salud de Ribeira y Aguiño desde hace meses, y le reprochó al conselleiro “a súa falta de compromiso na resolución dunha caótica e insostible situación sanitaria”. “O único que soubo facer vostede dende outubro foi ‘vestir un santo para desvestir a outro’, movendo un médico de Ribeira para Aguiño, malia a situación extrema do ambulatorio de Ribeira”, afeó a Goméz Camaño, del que dijo que en la reunión con los vecinos “non se comprometeu a nada” y que sólo supuso “un intento máis e á desesperada” de desmovilizar a los afectadas ante la manifestación prevista para este sábado. Agregó que, pese a ello, “tampouco o vai conseguir, pois a saúde é un dereito e están dispostos a loitar por el”, advirtió.

Rosana Pérez recordó que el médico cedido por el ambulatorio ribeirense tiene que cubrir dos cupos de cas i 800 personas, lo que provoca una espera para consulta de 13 días en Aguiño, y detalló que en el de Ribeira es de 15 días. La diputada nacionalista le reprochó a Gómez Caamaño no sólo que no atendiese los problemas de la Sanidad ribeirense, sino que "non tivera tempo para recibir ao seu alcalde despois de múltiples solicitudes e mantivese un encontro cos veciños de Aguiño nada máis e nada menos que cinco meses despois das súas protestas".

Desde las filas frentistas recalcaron que, después de un año de mandato y de compromiso del conselleiro de reforzar la Sanidad Pública, "lonse de mellorar, empeorou no conxunto do país, tamén para a cidadanía de Ribeira e Aguiño". Por eso, dicen que frente a la promesa do titular de Sanidade a los aguiñenses de que no va a cerrar su ambulatorio, “non nos fiamos”, afirmó, argumentaqndo que en la pandemia el Goberno popular cerró en O Barbanza los consultorios médicos pèriféricos de Cabo de Cruz y Taragoña y que cinco años después "permanecen pechados”.

Pérez Fernández también recordó que el Ejecutivo que preside Alfonso Rueda "tentou despois pechar o centro de saúde de Palmeira e ten o PAC da Pobra 'mermado' e remitindo as urxencias a Ribeira, a un centro que 'está totalmente colapsado'. Agora o único ao que se comprometen é a unha entelequia: Aguiño terá médicos se hai voluntarios que queiran ir”, criticó. Seguidamente, lamentó la continuación que la Xunta fíe la solución a este colapso a la voluntariedad de médicos. “Vostede aínda é o conselleiro de Sanidade, non o xefe de Protección Civil; polo tanto, falar de voluntariedade é, como sempre, non comprometerse a nada”, le reprochó al conselleiro de Sanidade, al que le recordó que en noviembro llegaron tres médicos a Ribeira, de los que dos de ellos sólo estuvieron unos días".

“E agora fía a cobertura das prazas de Aguiño á voluntariedade, malia que máis de 100 persoas se forman cada ano en Galicia como médicos de familia”, recalcó la diputada del BNG en respuesta a las excusas de Gómez Caamaño, "quen reiterou na súa resposta o mantra habitual do PP de que a falta de médicos é un problema común no Estado e que a culpa é do Goberno central, apostando ademais por elevar a idade de xubilación dos facultativos". Rosana Pérez recriminó al conselleiro que su soluciuón sea "médicos máis maiores, non máis médicos, y le afeó que hable de voluntariedad "cando o único que está a sacar adiante a Sanidade pública en Galicia é precisamente a extraordinaria voluntariedade e dedicación do persoal, que é quen trata de garantir unha atención sanitaria digna á poboación, mentres a Consellería ou está á contra ou directamente non está”. “E se non hai voluntarios, ?cal vai ser a súa próxima ocorrencia?”, cuestionó a Gómez Caamaño, a quién ,le pidió que “fale en serio por unha vez” y le diga a los vecinbos “cando van ter Aguiño e Ribeira o persoal médico que necesitan e o que lles corresponde”, pero no obtuvo respuesta alguna en este sentido.