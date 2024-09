El conselleiro de Educación sostiene que los colegios de Rianxo cumplen las ratios y el BNG habla de alumnos y familias

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, sostuvo ayer en el Parlamento que la dotación de profesorado de los colegios de Rianxo es la necesaria para atender al alumnado y sus necesidades específicas, explicando que en todos ellos “se cumpren as ratios establecidas no acordo estrutural de mellora do sistema educativo galego, y que a través da súa aplicación progresiva, este curso as aulas de 4º de Educación Primaria reducen nun 20% o número de alumnos por aula ao pasar de 25 a 20". El titular del departamento educativo del Ejecutivo gallego incidió en que, pese a tener menos alumnos que el curso pasado, “xa se reforzou o persoal a través do primeiro dos programas do Plan Mega, o Promociona” y que así el ratio medio de alumnos por profesor en el CEIP Castelao es de 10,4, en el Ana María Diéguez de Asados de 6,5 y en el Brea Segade de 8,3, además de que entre los tres colegios cuentan con 5 especialista en Pedagoxía Terapéutica (PT) para la atención a la diversidad.

Román Rodríguez dijo que "en Galicia somos un referente en inclusión e atención á diversidade, coa maior porcentaxe de España de alumnos con necesidades especiais matriculado en centros ordinarios”, incidiu o conselleiro. Neste sentido, destacou as melloras introducidas neste ámbito ao abeiro do acordo asinado cos sindicatos, en concreto a ponderación do alumnado con necesidades educativas especiais por dous ou por tres, en función do seu grao de discapacidade, dependencia ou trastorno grave da conducta. A mayores, el conselleiro recordó que, a pesar de la caída de alumnado, "Galicia conta con máis profesores, “un total de 31.603, a cifra máis alta da historia”, afirmó.



La diputada nacionalista Rosana Pérez criticó el “brutal deterioro” del funcionamiento de los tres colegios rianxeiros y calificó de “estafa” la política del PP de hacer más con menos, precisando que ·vostedes fan cada vez menos a conta de cada vez máis sufrimento das familias, da conciliación inexistente e de complicarlles cada vez máis a vida”. También se dirigió al conselleiro, presente en el hemiciclo, para recriminarle que presuma de una “calma chicha” y de un curso que empezó con total normalidad “e no Barbanza temos, cando menos, seis centros que seguen mobilizándose”. “Vostede fala unha e outra vez de ratios. Nos falamos de alumnos, nenos e familias”.

La diputada barbanzana le trasladó al Ejecutivo autonómico a través de una pregunta en el pleno de la cámara gallega la situación en la ue, a su juicio, se encuentra el colegio Xosé María Brea Segade, de Taragoña, con 27 alumnos en tercero de Primaria, de los que once tienen Necesidades Específicas de Apoio Educativo (NEAE) de muy diferente grado. “Diante da xordeira da Consellaría, o centro decidiu facer os dous grupos pero a conta de restarlle horas de dirección do propio director”, advirtió Pérez. “¿Onde quedou o famoso acordo que asinaron cos sindicatos minoritarios do ensino?” preguntó la parlamentaria para recordarle al conselleiro que “nin sequera o cumpre”. “Vendeulle como solución ao centro ter 22 nenos con NEAE e unicamente dous días de Audición e Linguaxe (AL), porque os outros tres son compartidos, e cun orientador a tempo parcial”, apuntó.

Rosana Pérez reconoció como buena la reducción del horario del profesorado, pero advirtió que tendría que compensarse con el aumento de número de docentes. Puso nuevamente el ejemplo del colegio Brea Segade, "onde se lle reduciron dúas horas de libre disposición aos once docentes. O resultado é 22 horas que se perden á semana ou, o que é o mesmo, un profesor que evidentemente vostedes non substitúen por ninguén”. La diputada nacionalista, que dijo que ni el IES Félix Muriel se salva de la quema, preguntó también por la situación del CEIP Ana María Diéguez, de Asados, del que dijo que recibe niños del CEIP Castelao de Rianxo por estar saturado, y advirtió que no se atienden los problemas de transporte escolar que eso genera. En el caso del Castelao, denunció además la falta e un profesor para un desdoble de Primaria, uno de inglés y otro para cubrir al especialista de Pedagoxía Terapéutica (PT) que tiene en comisión de servicios.

En cuanto a las ratios, Pérez apuntó que en algunas aulas llegan a los 28 alumnos, que no se pueden desdoblar por las propias características del centro. Aseguró que el colegio precisa de más especialistas porque comparten el de Pedagoxía Terapéutica (PT) y el de Audición e Linguaxe (AL) y también al orientador, que no está a tiempo completo. “Vostedes respostan a todo isto cun parche: Un profesor do Programa de Reforzo, Orientación e Apoio (PROA) a media xornada para apoiar clases amplas con moitas necesidades específicas que, por certo, aínda non chegou”, recriminó la diputada frentista.



Mientras, la ANPA del colegio Brea Segade, de Taragoña, convocó para mañana (18.00 horas) en los jardines del centro, una foliada reivindicativa en la que se manifestarán con tambores y gaitas “aproveitando que ese día cae en venres 27, que é o número de nenos que temos na aula que non queren desdobrar”.