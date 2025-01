La Consellería do Mar aborda en una reunión en Jealsa propuestas frente a los retos actuales del sector Mar-Industria

El conselleiro de Mar, Alfonso Villares, mantuvo esta mañana un encuentro de trabajo con la comisión Mar-Industria de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) en la que se abordaron diferentes propuestas frente a los retos actuales y de futuro del conjunto do sector pesquero y de su industria de la transformación. En la reunión, que tuvo lugar en las instalaciones de la compañía Jealsa, en el lugar boirense de O Bodión, el responsable autonómico hizo balance del trabajo realizado por el Gobierno gallego en favor de una actividad estratégica para la economía gallega de la que dependen alrededor de 50.000 empleos directos y que representa el 5% del PIB y supone una facturación de 9.000 millones de euros.

Así, Villares puso en valor la entrada en vigor de la modificación de la Lei de Portos que permite la ampliación de los plazos de vigencia de las concesiones asentadas en terrenos portuarios de titularidad autonómica, llegando hasta los 75 años en el caso de las empresas con actividad estratégica para los puertos. También resaltó la Lei do Litoral de Galicia por ofrecer mayor seguridad jurídica para el desarrollo de actividades vinculadas al sector pesquero y la industria de la transformación de sus productos.

El impulso del consumo de los productos pesqueros fue otro de los grandes asuntos en el que Alfonso Villares manifestó el compromiso de la Xunta de Galicia mediante el impulso de iniciativas como "Galicia sabe mar". También señaló la importancia de tomar más acciones en este ámbito que, además de incidir en la calidad y sabor de estos alimentos, pongan el foco en la salud y bienestar de los consumidores resaltando las propiedades de los productos del mar que cuentan con "calidades nutritivas excepcionais, que permiten previr enfermidades e doenzas".

Por otro lado, insistió en reclamar una mayor implicación del Gobierno central con campañas propias y exigió su rectificación a la negativa de rebajar el IVA a estos alimentos. Además, el conselleiro destacó las diferentes líneas de ayudas desplegadas por el Ejecutivo gallego que tienen como objetivo profundizar en la modernización y sostenibilidad del sector, "impulsando a innovación e a utilización de novas tecnoloxías, coa finalidade de gañar competitividade nunha actividade que consolidou nos últimos anos a súa faceta exportadora alcanzando no 2023 a cifra récord de preto de 2.800 millóns de euros en vendas ao exterior", precisó.

Villares trasladó el compromiso de la Xunta de seguir trabajando para el cambio de rumbo en las políticas desarrolladas en el ámbito comunitario, haciendo valer la posición de Galicia como principal región pesquera de Europa. En esta línea, recordó que el 60% del pescado que se consume en el continente es de terceros países y reivindicó "a necesidade de que se tomen medidas en defensa do sector no ámbito do level playing field", una cuestión que, según dijo el concelleiro de Mar, "cobra unha relevancia estratéxica xa que resulta esencial para o desenvolvemento da imprescindible soberanía alimentaria do conxunto de Europa".