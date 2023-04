Convocada una nueva concentración en el Hospital do Barbanza para denunciar "mala xestión"

La junta de personal del área sanitaria Santiago y O Barbanza convoca para las doce de este mediodía una concentración delante de la entrada principal al Hospital do Barbana, una movilización que forma parte de la campaña de denuncias por la "mala xestión" por parte de la Xerencia "que levou a ter unha situación crítica no servizo de Medicina Interna do noso hospital" y que además "de afectar a ka actividad asistencial y las condiciones laborales en ese centro de trabajo, "está provocando modificacións substanciais nas condicións de traballo dos profesionais de varios servizos do CHUS, así como situacións de diferencias no trato entre servizos". La junta de personal denuncia el "desmantelamento" del Hospital do Barbanza, con lo que define como "fuga de facultativos" hacia otras áreas, y con la "precarización" de la misma.

Los responsables de dicha junta de persona lprecisn que desde la referida gerencia está obligando a los trabajadores del distrito de Santiago a cubrir las jornadas de guardia en el distrito barbanzano por falta de personal. Añade que los profesionales del área de Santiago y O Barbanza sufre esta "política de precarización" desde hace tiempo, precisando que fue "escenificada, unha vez máis, o pasado xoves 2 de marzo cando a Comisión de Centro do Hospital de Santiago foi convocada para ser informada da situación crítica do Servizo de Medicina Interna. Situación que os representantes dos traballadores xa viñan denunciando en repetidas ocasións. As solucións tomadas pola Xerencia, levan provocando modificacións substanciais nas condicións de traballo dos profesionais de varios servicios do CHUS, sendo obrigados a desenvolver quendas ou gardas no Hospital de Bardanza, omitindo o seu deber de establecer os mecanismos adecuados para ofrecer un alto nivel de calidade asistencial como recolle a lexislación vixente".

La junta de personal indica que el complejo asistencial situado en el lugar de Salmón, en la parroquia ribeirense de Oleiros cuenta con una plantilla estructural de 10 internistas para atender a una media de 60 camas diarias y denuncia que actualmente esa plantilla se encuentra mermada, al tener sólo a la mitad de esos medios humanos, "debido a mala xestión dos dirixentes da área sanitaria, preténdendo converter o hospital nun ambulatorio ante a falta de recursos humanos e coa pasividade dos alcaldes da área de O Barbanza". Por ello, la junta de personal, como órgano de representación de los trabajadores del área de Santiago y O Bardanza, se reunió el 9 de marzo y decidió por unanimidad solicitar a los responsables del área, entre otras cosas, un informe detallado sobre la problemática existente en el servicio de Medicina Interna, así como una planificación a corto, medio y longo plazo de las medidas a tomar para dar solución a esta problemática. La junta de personal de dicha área sanitaria no tiene acreditado que la obligación del desplazamiento de un distrito a otro de los trabajadores sea la única solución posible y, por ello, reprocha que, como representantes de los mismos, no fue informada antes de realizar esos cambios, sino que los trabajadores fueron sometidos as modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo.

De igual modo, la junta de personal señala que el 14 de marzo recibió de la Xerencia una "escueta contestación" en la que no se recogen las peticiones formuladas. "Os traballadores de tódolos servicios afectados seguen sen coñecer a planificación de cara os vindeiros meses. Seguen sendo obrigados a desprazarse a realizar gardas dende Santiago a Ribeira, sen que se lles proporcione trasporte adecuado. Por outro banda, tras a supresión dos reforzos nos fins de semana por parte da Xerencia, os traballadores encóntranse que, de forma arbitraria, nos fins de semana existen moitos días cun único facultativo de garda, o que provoca importantes desigualdades en canto as cargas de traballo e coa posible repercusión na calidade da atención que se lle presta ó doente". La junta de personal del área de Santiago y O Barbanza, tras una reunión mantenida a comienzos de esta semana indica que se ve en la obligación de convocar movilizaciones para defender los intereses de sus trabajadores "froito da mala xestión dende a Xerencia e que finalmente están a repercutir nos doentes", concluyen.