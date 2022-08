Convocan para este domingo una manifestación en Palmeira para reivindicar atención médica presencial

Los vecinos de la parroquia ribeirense de Palmeira volverán a movilizarse para reclamar su derecho a una atención médica presencial en su centro de salud. Desde hace varios días están distribuidos por las fachadas de viviendas, exhibiéndose en puertas, ventanas y paredes- y tambiuén en estblecimientos comerciales, carteles que anuncian la convocatoria de una manifestación para este domingo, día 21 de agosto, con salida desde A Laguiña a partir de las doce del mediodía para quePalmeira grite "médico xa". De igual modo, los vecinos le trsladarán a los responsables políticos y autoridades sanitarias que a dicha parroquia "non se lle minte", pues aseguran que no se ha cumplido con lo que se les ha prometido y que los argumentos ofrecidos para justificar la situación que padecen desde hace meses no se ajustan, a su juicio, a la realidad.