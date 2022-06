Convocan una manifestación para el 14 de julio para denunciar las numerosas carencias sanitarias en O Barbanza

La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza tomó la decisión en su reunión de esta semana de convocar para el 14 de julio una manifestación, con salida a las 20.30 horas del centro de salud de Ribeira, para recorrer las calles del centro de la ciudad hasta rematarr en la Praza do Concello. Además, acordó iniciar una recogida de firmas junto un escrito que remitirán al Conselleiro de Sanidade, para lo que estableció un calendario que arrancará el día 25 de este mes en el mercadillo del la capital barbanzana, mientras que al día siguiente (domingo 26) se hará en el puerto de Palmeira, para continuar luego en otros sitios: el 28 y el 29 se recogerán firmas en Boiro y en A Pobra, aprovechando la celebración de sus respectivos mercadillos, y la semana siguiente, concretamente el día 6 de julio, se hará en Rianxo.





Los motivos de estas acciones reivindicativas son exigir una Atención Primaria digna, con profesionales suficientes, cubriendo las ausencias actuales y mejorando la dotación donde se precisa; la adecuación de las plantillas del Hospital do Barbanza para que preste una atención de calidad,, pues advirtió que hay falta de médicos internistas, por lo que demandan "que adecúe las plantillas de profesionais ás cargas de traballo, e recupere os procesos asistenciais eliminados, incluíndo os reforzos do servizo de Urxencias no periodo estival". En este último sentido, desde la plataforma indicaron que recientemente se han enterado que en el próximo periodo estival sólo va a haber dos médicos en las guardias nocturnas, de 21.00 a 9.00 horas, cuando desde el año 2019 habían aumenado a tres médicos en ese turno.





De igual modo, a través de estas movilizaciones, la referida plataforma transmite su rechazo a lo que considera el "desmantelamento" de los consultorios periféricos como los de Cabo de Cruz, Taragoña y Palmeira y exige que, según el caso, se reabran o se mantengan funcionando adecuadamente. También se solicita que se empiece por cubrir las ausencias de larga duración, como es el caso de tres médicos en el centro de salud de Ribeira, pero que también señalaron que afecta seriamente en el ambulatorio de Rianxo y en el Puno de Atención Continuada (PAC) de A Pobra. Y se suman a la reclamación para que el PAC rianxeiro incremente sus horas de funcionamiento, al menos, en horario de tarde.