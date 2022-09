Convocan una reunión vecinal en Aguiño para abordar la supresión del doble sentido en Rúa Castelao

Aunque hace unos días el sentimiento generalizado entre un buen número de residentes de la Rúa Castelao de Aguiño era el de la resignación, asumiendo que definitivamente se va a implantar el sentido único de la circulación en la misma en dirección hacia el cruce con la Rúa Listres y que de nada habían servido las más de mil firmas que se recogieron en contra de esa medida, todavía hay quienes piensan que les queda alguna bala en la recámara para seguir dando batalla a lo que definen como “decisión unilateral” del Ejecutivo local. Por ello, han convocado para este viernes, día 23 de septiembre, a las ocho de la tarde y en las inmediaciones de la casa de cultura “Manuel Ayaso”, una reunión vecinal para abordar el asunto de la reforma de dicha calle.





Bajo el lema de “Reforma si, pero non así”, los vecinos de la Rúa Castelao que promueven este encuentro quieren dejar claro que no se oponen a que se ejecuten mejores en la misma, pero no están conformes con que se les suprima la doble dirección de la circulación. Tal y como ya indicaron con anterioridad, en su momento cedieron terreno de sus propiedades para poder disponer de una calle ancha, con aceras, aparcamientos y dos carriles para el tráfico rodado, que les permita desplazarse, según mejor les convenga y sin tener que dar rodeos, hacia otros sitios de la parroquia, así como del resto del municipio ribeirense. Consideran que aunque ya obra ya se ha iniciado, todavía se está a tiempo de que se de marcha atrás en las intenciones del equipo de gobierno, y en esa reunión analizarán las medidas a adoptar en ese sentido, sin descartar acciones de protesta.





Por otro lado, este periódico ha podido saber que el alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, tiene previsto mantener un encuentro mañana, día 21 de septiembre, a partir de las ocho y media de la tarde, en el salón de actos de la sede de la Cofradía de Pescadores de Carreira y Aguiño, junto la zona portuaria aguiñense, y en la que más que probablemente se hablará del proyecto de remodelación de la fachada marítima, que afecta a una línea de 1.700 metros entre Puntas do Laño y el cruce de la Rúa Castelao con la carretera de Castiñeiras, adjudicada a Canarga SL por 918.623 euros, que contempla la implantación de la dirección única en esa calle.