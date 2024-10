La corporación municipal de Ribeira aborda hoy la prórroga obligatoria del Servizo de Axuda no Fogar

Como es habitual todos los últimos lunes de cada mes, a excepción de los agosto y diciembre, la corporación municipal de Ribeira se reunirá mañana, a partir de las ocho de la tarde en sesión plenaria de carácter ordinario y en la modalidad presencial. Igualmente, debido a que el edificio que alberga el consistorio se encuentra en obras, tendrá lugar sobre el escenario del antiguo auditorio. Uno de los asuntos incluidos en el orden del día para ser abordado por parte de los representantes de los cuatro grupos políticos con representación municipal será la prórroga forzosa del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) .

Ello se debe a que el representante de Attende Care SLU, que resultó adjudicataria del mismo por importe de 1.518.468 euros y que tenía una duración inicial por un año -lo empezó a prestar desde el pasado 1 de enero-, indicó que el órgano de Contratación del Ayuntamiento ribeirense se puso en contacto con dicha empresa para que manifieste su conformidad con la prórroga del servicio, teniendo en cuenta que existe la posibilidad de que continúe durante otros 12 meses más. La respuesta que le ha trasladado a la Administración local es en sentido afirmativo para seguir prestándolo entre el 1 de enero y 31 de diciembre del próximo año. El pòrtavoz del grupo municipal del PSOE y segundo teniente de alcalde, Francisco Suárez-Puerta, ya expresó en otras ocasiones en que se abordó cualquier asunto sobre el SAF que él apostaba por su municipalización, por lo que todo apunta a que, posiblemente, no respaldará la referida prórroga del contrato.



Otros asuntos que está previsto que sean objeto de debate y que sean sometidos a aprobación de la corporación municipal son la incorporación al inventario municipal del centro social de Carreira, del que ha trascendido que la obra del edificio ya está rematada y que únicamente quedan por resolver cuestiones sobre accesibilidad en la escalera de acceso al mismo. Otro asunto será el expediente de expropiación forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, para la ejecución del futuro polígono industrial de Pedras Vermellas; con la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra la resolución del Jurado de Expropiación de Galicia que desestimó el recurso de reposición del Ayuntamiento de Ribeira contra la resolución de ese último órgano por el que se fijó el precio justo de siete fincas.



Variante a debate

Por otro lado, después de que en el Pleno ordinario el tripartito impidió con su mayoría absoluta de 11 votos, frente a los 10 del PP, que se abordase la moción presentada por vía de urgencia por el grupo municipal del Partido Popular de Ribeira relativa a la variante proyectada por la Xunta de Galicia, en esta ocasión se incluye dentro del día, por lo que ahora si habrá debate y votación de dicha propuesta. En la misma, la formación política liderada por Mariola Sampedro solicitará que el Ayuntamiento manifieste su voluntad por avanzar en la realización de dicha infraestructura viaria “coma proxecto estratéxico acadado polo anterior goberno”, y que así se lo transmita, firme y formalmente, a la Xunta de Galicia. Igualmente, demanda que el alcalde de cuentas de la situación del estudio sobre las posibles alternativas anunciado hace más de un año y que, tal y como desveló el segundo teniente de alcalde y portavoz del grupo municipal del PSOE, Francisco Suárez-Puerta, el primer edil ribeirense “non quere sacar á luz”, y que por ello le reclamará explicaciones.

Los populares ribeirenses reclaman medidas inmediatas para hacer frente a las plagas de ratas antes de que el problema se agrave



El PP de Ribeira denuncia, una vez más, el grave problema que se registra en el municipio respecto al control de plagas, denunciando la inacción ante una cuestión que afecta de manera directa a la salud pública y que, a su juicio, “é unha mostra máis de que o tripartito non se adica nin a grandes obras nin a incidencias do día a día”. Cabe recordar que en un pasado Pleno los populares demandaron un cambio en las políticas que afectan a ese ámbito y una mayor implicación del responsable municipal en atajar esa problemática general, pues aclara que no es un hecho puntual.

“Pero nada se fixo dende entón por frear un problema que afecta a gran parte da veciñanza e xa se está convertendo nun problema para os comerciantes, que o pasado fin de semana viron coma unha rata de grandes dimensións paseaba de comercio en comercio ata que Protección Civil colocou una xaula para cazala", manifestó Sampedro. La portavoz del grupo municipal del PP de Ribeira agregó que también campan a sus anchas por viviendas, garajes y locales comerciales, lo que está generando una gran preocupación vecinal. Y también dijo que en la memoria de la Alcaldía con la que presentó el presupuesto para 2024 “facía gala dun aumento na partida de control de pragas de 1.000 euros e que dista moito de poder arranxar un problema real que afecta o día a día dos ribeirenses, e xa non é só de cucarachas, que hai a milleiros, senón de algo que pode rematar por causar un grave problema de saúde pública”.

Ruegos

Desde las filas populares también presentarán varios ruegos, entre los que se incuye uno para que, antes de Navidad, se habilite un espacio en el consistorio para uso de su grupo municipal en el que pueda atender a los vecinos que lo deseen y desempeñar su labor de oposición. De igual modo, pide que se lleven a cabo los trabajos de apertura y limpieza de cunetas y pasos de agua en Olveira, que se haga un estudio técnico sobre la canalización de aguas pluviales en Rueiro de Abaixo para valorar las opciones más efectivas, y que el Ayuntamiento se comprometa a mantener y hacer que se mantengan la situación de los ríos y regatos en condiciones óptimas para la circulación adecuada de las aguas; y que se reponga el vallado del parque de O Quixote, en Aguiño. Entre las mociones que se contemplan en el orden del día de dicha sesión plenaria figuran una proposición del grupo municipal dle BNG sobre el derecho a voto de los marineros que defenderá Cruz Rivadulla, y otra de su compañera Antía Alberte sobre el rechazo de la subida del canon de Sogama y por un nuevo modelo de gestión de residuos, y otra del grupo municipal dle PP, que registró su edil Vicente Reiriz sobre mejoras en la parroquia de Artes.