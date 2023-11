Corrubedo celebra que ya tiene médico a tiempo completo tras un año de lucha en la calle

"A plataforma de afectados polos recortes médicos en Corrubedo ve satisfeita a súa demanda de contar co servizo médico tódolos días a tempo completo e co mesmo persoal facultativo". Con estas palabras recogidas al comienzo del escrito dirigido por la Asociación Cultural e Deportiva "A Farola" a la Xerencia de Atención Primaria da Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza los vecinos de esta parroquia ribeirense celebraron con una concentración -esta vez no se manifestaron, aunque se volvieron a colocar detrás de la pancarta en la que se podía leer "Hoxe o enfermo son eu, mañá poder ser tí. Médico xa"- que lograron su objetivo después de un año de lucha, saliendo a manifestarse todos los jueves por las calles de la localidad, e incluso en una ocasión concentrándose ante la sede del Parlamento de Galicia en Santiago de Compostela. De todas maneras, advirtieron que estarán vigilantes de que esta situación no sea temporal "e se nos intente deixar ser médico de novo, coma nos ocorreu nos derradeiros doce meses que estivemos desatendidos". Por ello, le solicitan a dicha gerencia el compromiso de que trabajará para mantener esa situación.

Igualmente, aprovecharon para pedir que reorganice el servicio y les mande para el consultorio periférico de Corrubedo las cartillas de aquellos vecinos que en los últimos tiempos se marcharon para el ambulatorio de Ribeira "pola mala atención que se recibía no noso pobo", y que también les enviasen cartillas de personas de lugares y parroquias limítrofes "que axuden a cumprir os obxectivos de incrementar o número de paciente á doutora que pasa consulta en Corrubedo e axudar a desconxestionar a situación de colapso que vive o centro de saúde de Ribeira". En este sentido, Moncha Vidal Prego, integrante de "A Farola" y quien llevó la voz cantante con su megáfono en todas las manifestaciones, indicó que el consultorio periférico de Corrubedo cuenta actualmente con algo más de 600 cartillas y que si alcanzasen las 700 "o problema sería menor". Por ello, le pide "de corazón" a los vecinos de Corrubedo que se fueron, así como los de zonas próximas como Bretal y Olveira, entre otras, se animen a tener su cartilla en este centro de salud "pois é moi bo e conta cos servizos de enfermería, analíticas, control do Sintrom, electrocardiogramas e de todo". También, aprovechó para expresar su agradecimiento al actual equipo de gobierno por acompañarle en todas las manifestaciones y a darles indicaciones sobre cómo tenían que hacer para llegar a buen puerto.

Apoyos

Por su parte, el concejal de Sanidade, Juan Luis Furones Ramos, manifestó que desde el Ayuntamiento ribeirense no podían más que felicitar a la agrupación de vecinos que "por fin, logrou o seu obxectivo e esperemos que sexa por moito tempo e non se volva a repetir, por que os dereitos que lle garante a Lei Xeral de Sanidade os teñen os vecinos de Corrubedo, de Palmeira e de todas as parroquias que están esquecidas pola Xerencia de Atención Primaria". El edil se congratuló de que el problema se resolvió y animó a los vecinos a que se mantengan vigilantes "para que esto non volva a pasar, porque non pode ser que a causa de que un médico cae enfermo ou teña unha baixa de longa duración un grupo tan numeroso de veciños quede sen servizo de médico". Y Furones recordó que desde el Ayuntamiento estuvieron apoyando a los vecinos todos los días, salvo alguna excepción en que sus obligaciones en el consistorio e lo impidieron, y que están muy orgullosos de haber contribuido a la solución del problema que había por la falra de médico a tiempo completo.

Por su parte, el alcalde de Ribeira, Luis Pérez Barral, reiteró esos "parabéns" a todos los vecinos de Corrubedo después de que su lucha logró su objetivo "de que o centro de saúde non se pechase e que tivese un médico a tempo completo". Calificó esa reivindicación de "lóxica", por tratarse de un derecho fundamental como es la Sanidad Pública, "que tamén ten que estar nos núcleos rurais", precisó. Y recordó que desde el Ejecutivo local estuvieron al lado de los vecinos desde el primer momento, ya no sólo como concejales dle equipo de gobierno, sino tambi´çen cuando eran oposición "e lles facía falta un apoio que nunca lles brindou o goberno anterior", subrayó el mandatario local. En este sentido, declaró que desde el Ayuntamiento de Ribeira van a estar siempre al lado de los ciudadanos, "porque as parroquia tamén necesitan servizos de primeira e de calidade, e a saúde é primordial e lle afecta a toda a poboación xa sexa moza ou maior". También anunció que desde el Concello estarán vigilantes para que desde el Servizo Galego de Saúde (Sergas) "non se queira volver a dar un paso atrás, que non se queira reducir este servizo sanitario, pois tan pronto como veamos calquera involución estaremos a pe de canón e ao lado da veciñanza".



Nuevo ambulatorio

El regidor ribeirense aprovechó para solicitarle a la Consellería de Sanidade que cumpla con todas las reivindicaciones de la capital barbanzana y que, así como atendió las demandas de los vecinos de Palmeira y de Corrubedo, haga lo propio con las de los de Ribeira "que necesitan máis profesionais médicos no centro de saúde e tamén unhas novas instalacións nas que non haxa goteiras, humidades, nin falta de espazo acuciante para atender a todos os pacientes". En este sentido, le solicitó una vez más al departamento que dirige Julio García Comesaña que reconsidere su exigencia de "ter tantos e tantos metros cadrados" en el nuevo centro de salud de Ribeira porque sostiene que en la ciudad no existe una parcela céntrica con 3.774 metros cuadrados y que tenga buena cobertura de transporte público "se o que se quere é facer un edificio en extensión. Nos entendemos que que hai parcelas suficientes onde poder facer un centro de saúde en altura e con esas características para atender a toda a poboación de Ribeira para darlle unha prestación de calidade ao veciños que o precisen. Esa é a nosa máxima".

En relación a las manifestaciones del pasado viernes en este periódico por parte de la gerente del Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza, Eloína Núñez, de acceder a que el edificio del nuevo centro de salud ribeirense pueda ser en altura, Pérez Barral declaró que esa información sólo la tienen única y exclusivamente por lo que se ha publicado. Por ello, manifestó que la Consellería de sanidade y la Xunta de Galicia en su conjunto "debería ter maior lealdade institucional con tódolos concellos, e non só co de Ribeira, e avisar aos gobernantes cando veñen aquí, pois necesitamos falar de moitas cuestións que lle afectan aos intereses e dereitos a veciñanza". El alcalde agregó que si en ese sentido acceden a tener un edificio en altura, desde el Ayuntamiento ribeirense comprarán una parcela y se la cederá gratuitamente para que Ribeira pueda tener un centro de salud nuevo y con más profesionales que puedan atender a la población. El concejal de Sanidade agregó que la comunicación de que Sanidade accede a construir un edificio en altura para el centro de salud les debe de llegar por los cauces oficiales, "pois o das chamadas acabouse co caso da gasolineira", precisó Furones Ramos.