Corrubedo logra celebrar estos días sus fiestas en honor al Carmen pese a no tener comisión organizadora

Pese a que este año no había comisión de fiestas en honor a la Virgen del Carmen en Corrubedo y todo apuntaba a que no habría esa celebración tradicional, al final fueron los tres integrantes de la asociación Vivir en Corrubedo, entre los que se encuentra el incombustible Abdón Santos, los que decidieron coger las riendas para hacer una fiesta con la que rendir tributo a la patrona de la gente del mar y a otras vírgenes. Las actividades arrancaron el viernes con el Día das Peñas, con una misa solemne cantada por el coro parroquial en honor al Perpetuo Socorro, y durante todo el día se llevaron a cabo las “Corru-Olimpiadas”, en las que 370 peñistas dieron rienda suelta a su saber hacer en las competiciones de futbito, voleibol y tiro de la cuerda, entre otros, y, sobre todo, a dar muestras de lo mucho y bien que saben divertirse. La verbena estuvo amenizada por el Dúo Keima y Chocolate Discomóvil con Maikstyle.



Ayer se celebró la Festa do Reencontro con una misa cantada por el coro parroquial en honor a la Virxe do Cabo y ya por la tarde se pudo practicar Paddle Surf con Grip Surf School, actuaron As Sivalveiras y la verbena fue una sesión DJ con Disco Troula, DJ Tamara, b2b y Brei GR. El programa de hoy comenzará con dianas y alboradas a cargo del grupo de gaitas Xiada, misa cantada también por el coro parroquial en honor a la Virxe do Carme (12.00), seguida de procesión hasta A Robeira para acompañar la corona que será llevada al mar para honrar a los marineros. Al mediodía habrá sesión vermú delante de los bares y por la noche actuarán Disco CDC y Tito Maverick.

Abdón Santos manifestó que en la asociación de la que forma parte no querían que Corrubedo se quedase sin sus fiestas para honrar a las vírgenes por las que el pueblo tiene tanta devoción, y que "a´çinda que non conte co nivel de orquestas que soían acudir á parroquia noutro años, lograron facer un programa xeitosocontratando a un par de grupos e a uns gaiteiros, e dándole protagonismo ao Día das Peñs, que é unha xornada de moita festa". Explicó que para poder contar con algo de financiación abrieron una cuenta bancaria y las donaciones de la gente empezaron a llegar, "pero tamén houbo moito traballo vendendo rifas, chisqueiros e outros artículos, e así conseguimos ofrecer o programa do que a xente está a disfrutar estes días". Igualmente, expresó su agradecimiento a la gente de Corrubedo, "que está respondendo moi ben ante un formato de festa distinto ao tradicional. Tiramos ci que había e está resultando moi ben".