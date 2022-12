Corrubedo prepara una movilización con el apoyo comarcal para exigir un médico diario y a tiempo completo

El entorno de la Casa do Mar y el puerto de Corrubedo dieron cabida esta mañana a la tercera acción de protesta vecinal para demandar la cobertura de la plaza de médico en su consultorio todos los días y a tiempo completo, un servicio al que estaban acostumbrados y del que carecen desde hace cierto tiempo, y que necesitan tener, sobre todo, su numerosa población envejecida. No están dispuestos a parar hasta conseguir que se atiendan y respeten sus derechos, por lo que preparan una movilización más grande con implicación de gente de la comarca y alrededores, que inicialmente se desarrollaría en la parroquia, pero no descartan hacerla en otro sitio “onde moleste máis e faga máis ruido”, dijo un portavoz, Abdón Santos. “Non, non, non a privatización”, “queremos Sanidade Pública e de calidade”, “xerente, entérate, Corrubedo está en guerra” y “queremos médico todos os días” fueron algunas de las consignas que gritaron durante la manifestación. Además, están en contacto con afectados de Palmeira, que pasaron por una situación igual, para intentar seguir sus pasos “que estiveron moi ben encamiñados”, precisó Santos.





Este portavoz incidió en los problemas que tienen derivados de la situación generada, pues señalan que les resulta difícil saber las horas a las que va a acudir el médico al ambulatorio, pues es necesario consultarlo en una aplicación para dispositivos móviles y en Corrubedo predomina una población de edad avanzada que no se maneja con ellas. "Pódese dicir que estamos sen médico porque ninguén sabe a que hora ven, e obriga a desprazarse a Ribeira á xente con mobilidade reducida, e o servizo de autobuses tempuco está moi alá que digamos desde a nova concesión". "Xa non é só un problema por unha enfermidade grave, senón porque hai xente que necesita medicación diaria ou outro servizos nos que é preciso ter médico. Creo que non estamos pedindo algo fora do normal, senón ter os servizos de médicos habituais que tivemos ao longo de moitos anos", subrayó Abdón Santos.





Respecto a lo que se está haciendo desde la Xerencia da Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza al mandar unas horas a un médico destinado en el centro de salud de Santa Uxía "son tiritas que non supoñen máis que desvestir un santo para vestir outro. Se para darnos un servizo llelo vas a quitar a veciños doutra parroquia ata parece que estamos roubándolles". Y respecto a la justificación de la Administración sanitaria de que no hay facultativos disponibles para cubrir las bajas, vacaciones o vacantes, Santos manifestó que "hai moitísimos médicos agardando como tolos para ter a súa praza para poder traballar. Médicos hai, igual que centros de saúde e enfermos, desgraciadamente, tamén. Agora só hai que unir esos nexos e que non teñamos que saír á rúa a manifestarnos". Un vecino de Corrubedo dijo que cuando llegó a Corrubedo en lso años 60 el médico que había sólo pasaba consulta privada y que todos los vecinos tenían que pagar para ser atendidos por él y expresó su deseo de que esa situación no se repita.





Por su parte, una de la vecinas de Corrubedo que participó en la manifestación de esta mañana, incluso portando una de las dos pancartas, Rosa Espiño, recordó que hasta hace poco tiempo había un médico que ocupaba la plaza existente en el consultorio periférico, pero que desde que se jubiló ese profesional no se ha vuelto a cubrir más que unas horas con un facultativo desplazado desde el centro de salud de Ribeira, pero se teme que el objetivo de la Consellería de Sanidade es que desaparezca. Incidió en sus palabras al precisar que además del médico había un celador y una enfermera, pero que los gobernantes sólo quieren que queden estos dos últimos, "dándonos la asistencia que debería darnos el médico a través de la enfermera, pero van mal si es lo que pretenden". De igual modo, subrayó que la presencia del médico todos los días y a tiempo completo es un derecho que se han ganado y se lo merecen. "Corrubedo es una parroquia con una población envejecida y con esa gente no se puede estar teniendo que ir a Ribeira en bus o taxi para ir a Ribeira.