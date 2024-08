Corrubedo puso el colofón a sus Festas do Carme con procesión y la ofrenda floral de los marineros

El pueblo de Corrubedo vivió este fin de semana sus Festas da Virxe do Carme, y lo hizo con mayor entusiasmo si cabe, sobre todo después de que se corriera el riesgo de que no se celebrasen al no crearse una comisión que se hiciera cargo de su organización, algo que finalmente se pudo salvar gracias a la implicación de los tres integrantes de la asociación Vivir en Corrubedo. Después de dos jornadas en las que se honró a la Virxe do Perpetuo Socorro y a la Virxe do Cabo, ayer se le dedicó el día a la patrona de la gente del mar con una misa solemne al mediodía y que estuvo cantada por el coro parroquial.



A la conclusión de la ceremonia religiosa, salió la procesión con la imagen de la Virxe do Carmen y las otras dos tallas mencionadas -que no fueron sacadas en desfile por las calles del pueblo- hasta la rampa del puerto, desde la que se realizó la tradicional ofrenda floral para homenajear a los trabajadores del mar. De igual modo, tuvieron lugar dianas y alboradas a cargo del grupo de gaitas Xiada, pero también se programó una sesión vermú con la actuación musical del Dúo Keima, que estuvo muy concurrida, al igual que sucedió con la verbena nocturna amenizada por la noche actuarán Disco CDC y Tito Maverick.



Así se puso el colofón a tres días de festejos en los que, además de las mismas en honor a cada una de las tres vírgenes, también se disfrutó del Día das Peñas y el desarrollo de las “Corru-Olimpiadas”, en las que 370 peñistas los dieron todo en competiciones de futbito, voleibol y tiro de la cuerda, entre otros y la verbena con el Dúo Keima y Chocolate Discomóvil con Maikstyle, o la Festa do Reencontro, en la que se pudo practicar paddle surf con Grip Surf School y presenciar las actuaciones de As Sivalveiras y la sesión DJ con Disco Troula, DJ Tamara, b2b y Brei GR.

