Los cortes simultáneos por obras de dos de las calles de entrada al centro de Ribeira ocasionaron atascos

Los cortes simultáneos del tráfico en las calles Lepanto y Romero Ortiz, en Ribeira, para la ejecución de obras generó un caos circulatorio en una parte del casco urbano de la ciudad, debido a que el acceso al centro de la ciudad por la parte inferior se vio reducido a la Rúa Canarias, donde se registraron importantes atascos y se convirtió en un embudo, así como viales de su entorno como las calles Galicia y A Barreira y la zona de Padín. Uno de los momentos más críticos se produjo a las nueve de la mañana coincidiendo con la hora de entrada a los colegios.

La Policía Local trató de minimizar los problemas con la regulación del tráfico, principalmente en el cruce de la Rúa Canarias con Avenida Miguel Rodríguez Bautista, donde desde las once y media de la mañana se pusieron los semáforos en ámbar para que los conductores que accedían por la Rúa Canarias aprovechasen para salir de la misma si por la referida avenida no había tránsito. Las quejas se sucedieron no sólo por la coincidencia de las obras en las dos citadas calles, sino por no haberse informado de ello suficientemente.

Las obras en la Rúa Lepanto consistieron en la sustitución de tres tapas de registro de las redes de alcantarillado y de abastecimiento de agua, debio al deterioro de sus gomas, lo que provocaba que se movieran al pasar por en cima los vehículos y ocasionasen un gran ruido que causaba molestias a los residentes, especialmente en horario nocturno. Aunque desde la empresa Viaqua indicaron que se informó de estos trabajos y de la necesidad de cortar el tráfico en ese vial, pero no se publicitó lo necesario para qu los conductores y otros usuarios tuvieran conocimiento de la misma.

Respecto a las obras en Romero Ortiz, que realizan operarios de la brigada municipal de Obras para arreglar las losas de piedra rotas, movidas o levantadas y que, al parecer, se prolongarán durante una semana, se indicó que la Administración local lo difundió, al paecer, a través de sus redes sociales, pero muchos conductores indicaron que no tienen acceso a las mismas -algunos precisaron que desde hace tiempo incluso están huyendo de ellas por considerarlas "perjudiciales"- y echaron en falta que no se informase por los cauces convencionales sobre esos cortes, así como de alternativas para acceder al centro de la ciudad y la correspondiente señalización. Desde la Policía Local indicaron ayer que, debido a dicho corte de la circulación en Romero Ortiz, la entrada y salida de lso garajes situados en la Rúa de Galicia se deberá realizar a través de la Rúa Cristóbal Colón.