La crítica situación por falta de médicos del centro de salud de Ribeira llega a los tres consultorios periféricos

La crítica situación que está atravesando desde hace mucho tiempo el centro de salud de Ribeira debido a la ausencia de varios médicos, debido a que no se cubren dos plazas que quedaron vacantes, ni tampoco se sustituyen tres bajas prolongadas, así como otras eventualidades por las faltas justificadas de algunos facultativos, se está extendiendo durante estos días también a los tres consultorios periféricos situados en las parroquias de Aguiño, Palmeira y Corrubedo.



En el caso palmeirense, con unas 1.200 cartillas, se da la circunstancia de que desde el pasado lunes la doctora está de permiso, y la Administración sanitaria optó por cubrir sólo unas horas la ausencia de esa profesional. Lo hace con la facultativa destinada en Corrubedo -tiene un cupo de unos 700 pacientes-, por lo que reparte su tiempo entre ambos. De esta manera, tras atender a los vecinos de dicha parroquia, se traslada a Palmeira. Ello está provocando, según apuntaron fuentes sanitarias, una inferior calidad asistencial, pues hay pacientes que tienen que esperar más días, entre 4 y 5 días, para conseguir la cita para una consulta, cuando antes eran menos. “Desvisten un santo para vestir outro. Esto non pode ser”, precisó esta semana uno de los pacientes al salir de la consulta médica.



En Aguiño, con unas 1.700 cartillas, actualmente faltan los dos médicos titulares de las plazas de dicho consultorio periférico, uno de ellos que ya estaba de baja y el otro se encuentra de días libres. Desde la Xerencia del Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza han optado por mandar a un médico distinto cada día -se van turnando entre dos- para atender los dos cupos que suponen más de 1.700 cartillas. De hecho, al médico ausente temporal también le tocó asumir esa mayor carga de trabajo cuando le correspondió estar solo, pero los pacientes indicaban que, al menos, les veía siempre el mismo facultativo.



Horario reducido

Además se da la circunstancia de que ayer y el próximo viernes, cuando se espera que regrese uno de los médicos titulares, el horario de atención se ve reducido a unas cuatro horas. Desde el centro de salud aguiñense apuntaron que las previsiones apuntan a que la situación no va a mejorar, sobre todo porque ahora empieza la época en que mucha gente, principalmente de edad avanzada, decide aprovechar el buen tiempo para pasar una larga temporada en sus segundas viviendas en esa zona.



Además, en el ambulatorio de Ribeira la situación no mejora, y ayer volvieron a estar únicamente cuatro de los diez médicos de plantilla de la mañana, a los que se añadió el deslizante, pues a las habituales ausencia por dos vacantes sin cubrir, que tiene sus cupos -1.319 y 1.387 cartillas, respectivamente-, y tres bajas prolongadas, que rondan una media de 1.500 pacientes por cupo, se sumó una nueva ausencia por motivo justificado. Pero, cuando se creía que la situación no podía empeorar, desde el miércoles de la próxima semana se sumará una nueva ausencia, con lo que, si no hay más imprevistos, volverá a haber cuatro médicos pasando consulta por la mañana, algo que se repetirá los días 13 y 16.



“Debido a que desde la Xerencia da Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza están desaparecidos e non solucionan as ausencias previstas nin imprevistas, vémonos na obliga de ser os profesionais do centro de saúde de Ribeira os que busquemos como paliar a situación. Entre a xefa do servizo e as compañeiras están solicitando a médicos doutras localidades para que veñan facer prolongación de xornada e atender axendas pechadas de 25 pacientes”, indicó la trabajadora social, Isabel Fernández.