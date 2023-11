Cruz Roja Ribeira y la Cofradía da Dorna recaudan fondos para que los niños tengan un juguete nuevo esta Navidad

La Real e Ilustre Cofradía da Dorna colabora con la asamblea local de la Cruz Roja de Ribeira en la campaña Juguete Solidario 2023 para que todos los niños del entorno puedan tener un juguete nuevo esta Navidad. Bajo el lema “Ayúdanos, sus derechos están en juego” se pone en marcha esta iniciativa que está dirigida a conseguir que “la mayor ilusión sea seguir teniendo ilusiones”, señalaron desde la entidad que preside Ángeles Cores. De esta manera, con las donaciones económicas que reciba la agrupación de Cruz Roja en la capital barbanzana, los niños de hasta 17 años del entorno de la localidad ribeirense y de la comarca de O Barbanza destinatarios de esta acción benéfica podrán acceder a juegos y juguetes adaptados a sus edades, así como a sus gustos personales.



Todos los juguetes que Cruz Roja donará deberán cumplir una serie de condiciones, como que sean nuevos, cooperativos o colectivos, responsables y de consumo sostenible y educativos, y que no sean bélicos, ni sexistas. Desde Cruz Roja insisten en su llamada a la colaboración ciudadana para que muchos niños de la localidad y sus alrededores puedan recibir sus juguetes esta Navidad. “Sé partícipe desta maxia facendo un click no enlace https://cercadeti.cruzroja.es/dornaribeira, e regalarás sorrisos e ilusións como fai a Cofradía da Dorna coa que temos o pracer de contar”, precisó Cruz Roja de Ribeira. También se puede contactar con dicha entidad llamando al teléfono de contacto 981 870 005, enviando un mensaje al correo electrónico maria.reyt@cruzroja.es o de manera presencial en la sede de la ONG en el número 2 de la Avenida do Malecón.