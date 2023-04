CSIF acusa al alcalde de Boiro de "amenazar e insultar" a la Policía Local en el último Pleno

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha emitido esta mañana un comunicado como respuesta a la intervención del alcalde boirense, José Ramón Romero, en el Pleno de ayer durante una moción de ICBoiro sobre la seguridad ciudadana en el municipio. El sindicato, que se presenta como el mayoritario de los agentes de la Policía Local de Boiro, denuncia que el regidor "volvió a atacar vilmente a los funcionarios del cuerpo" tras hacer alusión a las cuantiosas bajas de la Policía que los obliga a trabajar bajo mínimos. La CSIF asegura que Romero ensalzó el trabajo de la Guardia Civil en el ámbito de la seguridad, mientras menoscabó el del cuerpo afectado y que intentó "sembrar la duda de la situación de baja médica que tienen algunos de los funcionarios".

Asimismo, el sindicato niega lo defendido por el alcalde, que afirmó que "non existe conflito ningún" y que convocó a los agentes y al representante sindical sin que ninguno se presentase. El regidor además subrayó en Pleno que dichos policías "non teñen interese en solucionar nada" y que "van polas tabernas facendo campaña para que non sexa o próximo alcalde". Una afirmación que la CSIF desmiente y lo relaciona con un interés de Romero "por hacerse la víctima".

El sindicato opina que el alcalde "demuestra que no está a la altura del puesto" e insta a la Fiscalía a que actúe, "porque no se puede permitir a un cargo político actuar así, el daño que está haciendo el alcalde de Boiro a la Policía Local es ya irreparable, y eso va a repercutir, sí o sí, en los vecinos", añade.