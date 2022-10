Se dan a la fuga a pie tras un accidente con daños en la Avenida de Ferrol, junto la capilla de Los Remedios, en Ribeira

La Avenida de Ferrol, a la altura de la capilla de Los Remedios fue escenario en torno a la pasada medianoche de un accidente de tráfico, consistente en una salida de vía de un BMW 320 -iba en sentido ascendente hacia la rotonda de Xarás-, con posterior colisión contra una jardinera, una barandilla y la estructura metálica de un puesto ambulante de rosquillas que su dueño había dejado colocado con antelación para la celebración de la romería que se celebró durante la jornada de ayer. Un particular avisó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia, desde donde se dio traslado de esa incidencia a la Policía Local ribeirense. Los agentes municipales acudieron al lugar del suceso y comprobaron que allí ya no estaban ni el conductor ni su acompañante, a los que sí pudo ver previamente un testigo desde cierta distancia. Los policías solicitaron la presencia de la grúa para proceder a su retirada, pues estaba obstaculizando parte de la calzada, provocando que se tuviera que dar paso alternativo por el carril libre.





La Policía Local pudo saber que el coche siniestrado estaba a nombre de un vecino de Porto do Son de mediana edad, pero no tuvieron forma de localizarlo. El que sí se personó poco después en el lugar del accidente de tráfico fue el que dijo ser el acompañante, un hombre de 27 años y natural de un país del sureste de Europa. y les facilitó el número de teléfono móvil de la persona que, según declaró, presuntamente hacía de taxista para él, y que en esa ocasión lo estaba llevando a Boiro por 30 euros para salir de fiesta. Pese a ello, los agentes estuvieron llamándolo, pero no recibieron respuesta. Respecto al hecho de que el acompañante se hubiera marchado del lugar del accidente, manifestó que no presentaba heridas y que tenía que ir a cuidar de una niña. Respecto al titular del vehículo, la Policía Local va a tramitar denuncias contra él por ausentarse sin facilitar sus datos a los agentes, además de por no señalizar el peligro creado y por no recoger los obstáculos sobre la vía, pues además de trozos del automóvil había diversos enseres.





Además, el propietario del BMW 320 se presentó esta mañana en las instalaciones de la Policía Local de Ribeira para denunciar que le habían robado el coche, pero se le comunicó que eso debería tramitarlo en las dependencias de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, ubicada en la Avenida das Airós, hacia donde se dirigió. Ea circunstanci supone una contradicción respecto a lo que declaró el acompañante, quien les ofreció a los agentes información valiosa, como el nombre y una detallada descripción de la persona que conducía el automóvil, y que presuntamente se correspondía con la de la persona que acudió a la Jefatura de la Policía Local identificándose como el dueño del referido vehículo y quería denunciar su robo.





Posteriormente, sobre las tres y cuarto de la madrugada, cuando las patrullas de la Policía Local ribeirense realizaban un control sobre el cierre de locales hosteleros, recibieron un aviso de una pelea en un callejón situado en las inmediaciones del Bar 14, en donde se había iniciado la reyerta y del que echaron al supuesto causante, precisando que un individuo había pegado a dos mujeres -una tenía un golpe superficial en la cabeza, mientras que la otra sangraba por un corte en un dedo de una mano- y a un camarero de dicho establecimiento hostelero. Cuando los agentes municipales llegaron al lugar se encontraron a una decena de personas que sujetaban al individuo que presuntamente había pegado a las tres personas referidas. Los policías pudieron identificar al presunto agresor como el mismo joven nacido en el sureste europeo que iba de acompañante en el BMW que sufrió un accidente de tráfico en la parte posterior de la capilla de Los Remedios.





Aproximadamente un cuarto de hora después de recibirse la alerta de esa pelea, el 112 informó a las Policías Local y Nacional en relación a un aviso de un particular que indicaba que había visto a una persona en estado de embriaguez por la zona de la movida nocturna y que llevaba envuelta en una sudadera a un bebé, se trataba de una niña de 14 meses. Al lugar sólo acudieron los policías locales, que se encontraban por la zona y lo vieron bajando por el tramo de la Avenida Romero Ortiz entre la Praza de Compostela y la residencia de mayores. Una vez más, ese hombre era el mismo individuo que había protagonizado las dos incidencias anteriormente indicadas. Los policías locales le pidieron que les entregase el bebé y, tras consultar su base de datos, pudieron contactar con la abuela de la niña y a la que llamaron para que acudiera a recogerla para hacerse cargo de ella, pero sin hacerlo en presencia del padre pues se marchó nada más dejar a la niña en manos de los agentes.





Los policías hablaron con la madre del bebé y le preguntaron con quien había estado la niña y ella les contestó que había estado con ella y su pareja en un hostal, pero los agentes no se creyeron esa versión pues detectaron muchas contradicciones. Además, en atención a las manifestaciones que les había ofrecido al menos en dos ocasiones el padre del bebé de 14 meses, tanto en el accidente de tráfico como en la pelea de que se había marchado o tenía que irse para cuidar de una niña que estaba sola. Además, los policías locales habían visto por la noche en varias ocasiones y sitios tanto a él como a la madre de la niña. Con las gestiones realizadas, los agentes elaboraron un informe del que se va a dar traslado a los Servicios Sociales municipales y que se suman a otras actuaciones con esas mismas personas. Por último, en torno a las seis de la mañana se avisó de que en las inmediaciones del centro de salud de Ribeira el citado individuo de 27 años estaba implicado en una pelea, pero al llegar las patrullas de la Policía Local ya no había nadie en el lugar.